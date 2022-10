La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté jeudi la requête d’un pompier de Lyon, suspendu de ses fonctions après avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. La raison ? Le fonctionnaire de 32 ans n’a pas épuisé les voies de recours devant les juridictions françaises. A l’unanimité, les magistrats européens ont estimé que sa demande était « irrecevable » et que le requérant aurait pu saisir le tribunal administratif avant de les solliciter. Leur décision est définitive.

Pierrick Thevenon avait été suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier par le service départemental d’incendie et de secours du Rhône le 15 septembre 2021 pour n’avoir pas respecté l’obligation de vaccination imposée à certains professionnels, ni présenté un certificat médical de contre-indication, exigences inscrites dans la loi du 5 août 2021.









« Je suis fier d’avoir refusé cette injection »

A l’annonce de cette décision, l’ancien pompier a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux.

Ma carrière de pompier est flinguée de toute façon, peu importe, il ne s'agit pas que de moi, nous avons tellement à faire. Pour les enfants, pour les victimes des vaccins, ...



Ma carrière de pompier est flinguée de toute façon, peu importe, il ne s'agit pas que de moi, nous avons tellement à faire. Pour les enfants, pour les victimes des vaccins, ...

OUI je suis fier d'avoir refusé cette injection et d'avoir été suspendu pour poser clairement un NON. — Pierrick THEVENON (@THEVENONPierri1) October 6, 2022



« Ma carrière de pompier est flinguée de toute façon, peu importe, il ne s’agit pas que de moi, nous avons tellement à faire. Pour les enfants, pour les victimes des vaccins… » Et de conclure : « Oui, je suis fier d’avoir refusé cette injection et d’avoir été suspendu pour poser clairement un NON. »