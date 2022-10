Il avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Nicolas Sarkozy avait fait appel du jugement dans l’affaire Bygmalion et passera à nouveau devant la justice partir du 8 novembre. Le procès, prévu jusqu’au 8 décembre, se déroulera trois demi-journées par semaine, les mercredis et jeudi après-midi et le vendredi matin. Treize autres personnes seront également jugées en appel.

En septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris l’avait déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012. « Je demande simplement que le droit soit appliqué pour moi comme pour n’importe quel autre justiciable », or « celui-ci a été une nouvelle fois bafoué », avait affirmé l’ancien chef de l’Etat. « C’est la certitude de la justesse de ce combat qui me donne l’énergie qui permet de surmonter les épreuves et de résister aux vaines tentatives d’humiliation », avait-il ajouté.









Cette peine était plus lourde que les réquisitions formulées par le parquet : un an de prison, dont six mois avec sursis. Quelques minutes après le verdict, son avocat Thierry Herzog avait annoncé cette décision de faire appel, suspendant donc de facto cette condamnation.

Omission volontaire

Dans son jugement, le tribunal avait estimé que l’ancien locataire de l’Élysée (2007-2012) avait « poursuivi l’organisation de meetings » électoraux, demandant « un meeting par jour », alors même qu’il « avait été averti par écrit » du risque de dépassement légal, puis du dépassement effectif. L’ex-chef de l’État « connaissait le montant légal du plafond » des dépenses autorisées. « Il a volontairement omis d’exercer un quelconque contrôle sur les dépenses engagées », avait estimé le tribunal.

Les dépenses de campagne s’étaient élevées à un total de 42,8 millions d’euros, près du double du plafond légal à l’époque. Pendant la campagne pour sa réélection en 2012, Nicolas Sarkozy a été un « candidat désinvolte », et a laissé filer les dépenses sans s’en préoccuper, lui qui demandait des « shows à l’américaine », avait soutenu le parquet dans son réquisitoire. Un montage illégal entre le parti de la majorité d’alors, l’UMP – que Nicolas Sarkozy rebaptisera Les Républicains (LR) par la suite - et la société organisatrice de meetings Bygmalion, aurait couvert cette campagne somptuaire.

Contrairement à ses 13 coprévenus (anciens cadres de la campagne et de l’UMP ainsi que de la société Bygmalion), Nicolas Sarkozy n’était pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de campagne autorisées. Il n’était jugé que pour « financement illégal de campagne ».