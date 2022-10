L’enquête rebondit près d’un mois après. La police allemande a mené ce mercredi une série de perquisitions à Cologne et dans d’autres villes allemande après les affrontements qui avaient éclaté avant le match de Coupe d’Europe entre l’OGC Nice et le FC Cologne.

« Depuis les premières heures de la matinée, les enquêteurs fouillent des appartements et des maisons à Cologne, Hürth, Pulheim et Bergisch Gladbach avec le soutien de la brigade antiémeute », a annoncé dans un communiqué la police de Cologne, précisant avoir mis à exécution des mandats d’arrêt du tribunal d’instance de la ville. Elle devrait donner de plus amples informations sur le résultat de ces opérations en début d’après-midi.

Des affrontements et 32 blessés

Le 8 septembre, avant le coup d’envoi de ce match de la première journée de la Ligue Europa Conférence, plusieurs centaines de supporteurs cagoulés aux couleurs du club allemand, sur les plus de 8.000 présents ce soir-là, avaient provoqué de violents incidents en envahissant la tribune présidentielle de l’Allianz Riviera pour aller en découdre avec leurs homologues niçois.





Lors de ces incidents à l’intérieur du Grand Stade de Nice, 32 personnes avaient été blessées et quatre hospitalisées. Parmi eux, un Francilien de 33 ans qui avait lourdement chuté, basculant d’une tribune, doit être jugé le 25 janvier 2023.