Family Business ? Une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis a été requise lundi contre le patron de l’UDI Jean-Christophe Lagarde, soupçonné d’avoir octroyé un emploi fictif d’assistante parlementaire à sa belle-mère entre mai 2009 et août 2010.

Jugé pour « détournement de fonds publics », l’ancien député de Seine-Saint-Denis avait alors recruté la mère de son épouse Monique Escolier-Lavail, et lui avait versé plus de 39.000 euros de salaires en échange de son aide pour écrire un livre sur les PME qui n’est jamais paru. Une peine de six mois a été requise contre sa belle-mère, dont la réalité du travail a été mise en doute par l’accusation.