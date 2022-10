Ce lundi s’ouvre devant les assises de Draguignan dans le Var le procès d’un récidiviste de violences conjugales, jugé pour le meurtre de sa femme. L’affaire remonte à la soirée du réveillon de 2019. Une femme était alors portée disparue depuis la Saint-Sylvestre. Mère de quatre enfants, elle était sortie fêter la nouvelle année avec son concubin dans un restaurant de Toulon, et n’avait depuis plus donné signe de vie. Son corps a été retrouvé en janvier 2020, dans le secteur du Mont-Faron à Toulon, après que son concubin a avoué l’avoir tuée et a indiqué aux enquêteurs la localisation du cadavre.

L’homme, trentenaire lui aussi, avait déjà été condamné plusieurs fois, avec des précédents de violences conjugales. Après la soirée au restaurant, avait alors expliqué le procureur, les deux concubins à la relation conflictuelle se seraient querellés dans la voiture du suspect, dans laquelle le téléphone portable de la disparue avait été retrouvé.

La famille de la victime, originaire de Brignoles (Var) avait lancé un appel à témoins via la presse locale dès le lendemain de sa disparition avant d’organiser des recherches à proximité du domicile du mis en cause, dans la région toulonnaise. Le procès est prévu pour durer jusqu’à vendredi.