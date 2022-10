Il avait été condamné en octobre 2021 à Mont-de-Marsan, à vingt-cinq ans de prison pour une tentative d’assassinat à caractère raciste sur son voisin en 2018, à Ychoux dans les Landes. Le procès en appel de Claude Gorsky, s’ouvre ce lundi devant la cour d’assises de Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Le 20 mai 2018, Claude Gorsky, retraité, avait garé sa voiture devant le pavillon de son voisin, 39 ans à l’époque et père de six enfants, et avec son pistolet 22 long rifle lui avait tiré dessus à cinq reprises, les deux dernières balles se logeant dans le dos de la victime alors en train de ramper au sol.

La victime était morte quinze jours après l’agression d’une rupture d’anévrisme

Selon la famille de la victime, le sexagénaire a tiré après avoir crié « sale arabe » et d’autres insultes racistes, déjà prononcées à plusieurs reprises dans le passé. Saïd el Barkaoui était mort quinze jours après l’agression d’une rupture d’anévrisme, « indépendante des blessures par arme à feu » d’après une expertise médicale.

Quinze jours avant les coups de feu, Claude Gorsky disait avoir reçu des « menaces de mort » et des insultes de « sale Polonais » de la part de son voisin. Il avait auparavant giflé la compagne de celui-ci, lors d’une énième querelle de voisinage liée à l’envoi d’un ballon par les enfants du couple dans la haie du pavillon du retraité.

« C’était lui ou moi », avait indiqué aux enquêteurs l’homme qui a reconnu les coups de feu mais pas l’intention de tuer ni le crime raciste. Selon lui, Saïd El Barkaoui tenait, le jour du drame, une pelle à deux mains, avec « l’intention de lui porter un coup ». Mais les enquêteurs n’avaient pas retrouvé de pelle.

« Une décision sans précédent en matière de répression des crimes racistes »

La condamnation à vingt-cinq ans de prison, « est une décision sans précédent en matière de répression des crimes racistes », assurait au moment du verdict Guillaume Traynard, l’avocat de SOS Racisme, qui s’était porté partie civile. Il s’était félicité que « le caractère raciste [ait] été reconnu de manière pleine et entière alors qu’il était contesté par l’accusé ».

Avocat de la défense, Anthony Sutter avait eu de son côté la « sensation de ne pas avoir été entendu » et « la frustration de se dire qu’on condamne à vingt-cinq ans de prison en deux heures et demie ».