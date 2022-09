Ce réseau irriguait en cannabis et cocaïne la ville de Cahors, dans le département du Lot. Et celui qui était à sa tête, gérait même ce business baptisé « cartel du H » depuis son lieu de détention, aidé par deux lieutenants et sa sœur. Jeudi et vendredi, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Cahors, aux côtés de onze autres prévenus devant répondre de trafic de stupéfiants.





Après deux jours d’audience, le chef de ce trafic a été condamné à neuf de prison avec maintien en détention, 100.000 euros d’amende et l’interdiction de paraître dans le Lot mais aussi le Tarn-et-Garonne. Sa sœur a, elle, écopé de trois ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 50.000 euros d’amende. Les deux bras droits du caïd ont été condamnés à six ans de prison et resteront en détention. Ils n’auront pas non plus le droit de retourner dans le Lot. Les autres protagonistes du réseau ont écopé de 1 à 4 ans de détention assortie de sursis.