Deux morts et deux blessés. C’est le bilan terrible d’une collision qui s’était produite le 29 juin 2018 à Brest. Dans la soirée, une voiture qui circulait à grande vitesse avait percuté une ambulance qui arrivait en face, rapporte Le Télégramme. Le choc avait été très violent et deux personnes avaient perdu la vie dans l’accident, une jeune ambulancière de 29 ans et une patiente de 75 ans qui se trouvait à l’arrière du véhicule. Deux autres personnes avaient également été blessées.

L’analyse sanguine du conducteur à l’origine de l’accident avait révélé un taux d’alcool de 1,8 gramme par litre de sang. Jugé pour homicide involontaire, l’homme, âgé de 41 ans, a été condamné jeudi par le tribunal de Brest à quatre ans de prison ferme.