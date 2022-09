Salaire doublé chaque mois et vacances payées par son employeur, mais à l’insu de celui-ci. L’ex-assistante personnelle de Michel Jonasz a été condamnée lundi à 18 mois de prison avec sursis pour abus de confiance et blanchiment. La quinquagénaire, embauchée en 2004 par le chanteur, l’a, entre 2013 et 2019, escroqué de 398.000 euros. Outre la prison avec sursis, elle a été sommée de rembourser les sommes perçues indûment.

Le Parisien rapporte que Michel Jonasz « n’a jamais cherché à charger son assistante », selon les mots de la magistrate à l’audience. Elle a par contre souligné « l’incompétence » de l’expert-comptable de l’artiste qui n’a pas décelé l’arnaque.