A la barre, il a évoqué une certaine curiosité ou encore sa « passion » pour les voitures. Un agent administratif d’un commissariat de Nice, poursuivi pour avoir indûment consulté des fichiers confidentiels de la police, et notamment ceux des antécédents judiciaires (TAJ) et des immatriculations, a été condamné mardi soir par le tribunal correctionnel. En plus des 15 jours de mise à pied sans salaire, infligés par sa hiérarchie, le fonctionnaire écope de deux mois de prison avec sursis, relate Nice-Matin.

Dans les faits, cet homme de 52 ans était accusé d’avoir consulté le TAJ à neuf reprises et le listing des véhicules 1.136 fois. Pour vérifier si certaines de ses connaissances avaient déjà été condamnées et pour « rendre service », a-t-il expliqué. Il se serait également connecté au fichier des étrangers connaître l’évolution de la situation administrative de son épouse, précise le quotidien régional.

L’enquête ouverte par l’Inspection générale de la police nationale a en tout cas démontré que ces accès illégaux n’avaient pas été rétribués. Mais « consulter ces fichiers confidentiels n’est pas neutre », a appuyé le procureur, selon des propos rapportés par Nice-Matin. « Ceux qui sont habilités signent une charge. On attend une exemplarité de la part d’un fonctionnaire de police », a-t-il ajouté.