« Je suis convaincu que c’est une forme de réponse pénale qui sera efficace », pronostique Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Nantes. Confronté à l’allongement des délais de jugements en raison du manque de moyens de la justice face à la hausse des actes de délinquance, le parquet de Nantes a décidé d’expérimenter la mise en œuvre d’une mesure alternative au procès et à la peine qui s’ensuit : un « travail non rémunéré » dans les associations sportives. Cette initiative, unique en France sous cette forme, est soutenue, pour l’heure, par le conseil régional des Pays-de-la-Loire, les ligues régionales de football, rugby et basket, ainsi que le comité olympique et sportif.

« L’idée c’est que, lorsque nous avons des faits de délinquance que l’on pourrait qualifier de gravité modérée, plutôt que de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel avec des délais extrêmement importants, nous allons plutôt, dans un délai beaucoup plus court, faire en sorte que ces personnes soient sanctionnées par l’obligation d’effectuer un travail non rémunéré », explique Renaud Gaudeul.

« Action bénéfique pour l’intérêt commun »

Ce dispositif, qui s’assimile à une peine de travaux d’intérêt général (TIG) avec une procédure simplifiée, sera proposé aux auteurs d’infraction majeurs ayant reconnu leur culpabilité. Il s’adressera principalement aux primo-délinquants ayant « porté atteinte aux valeurs de la République et aux règles élémentaires de la vie en communauté » (dégradation volontaire, outrage, refus d’obtempérer, vol…). Les travaux à exécuter seront fléchés par les instances sportives partenaires mais concerneront prioritairement l’entretien des équipements (tonte de pelouse, nettoyage de vestiaires…) et la valorisation des activités sportives.









« Le travail non rémunéré est une sanction qui punit l’auteur, de manière effective et visible, tout en favorisant sa réinsertion. Elle vient ainsi lui rappeler les valeurs du travail par la réalisation d’une action bénéfique pour l’intérêt commun », justifie la convention d’engagement signée par les partenaires en fin de semaine dernière.

Le sport, « vecteur de réinsertion reconnu »

La mission, qui pourra démarrer très rapidement après sa notification, n’excédera pas 30 heures pour les contraventions et 100 heures pour les délits. Elle devra être achevée dans un délai de deux mois maximum. « Pour que ces alternatives fonctionnent il faut qu’elles soient crédibles, il faut qu’elles aient du sens et qu’elles soient réalisées dans des délais rapides », insiste Renaud Gaudeul, qui, lorsqu’il était en poste en Martinique, avait déjà expérimenté un dispositif de travail non rémunéré au sein de collectivités.

Pourquoi le monde du sport cette fois-ci ? « Le sport est un levier puissant d’éducation, de dépassement de soi et d’intégration au sein de la société. A ce titre, il est un vecteur de réinsertion reconnu pour des personnes qui ont pu être confrontées à la délinquance », précise la convention d’engagement.

Afin d’inciter les clubs à accueillir ces fameux travaux non rémunérés, le conseil régional des Pays-de-la-Loire annonce qu’il attribuera un « bonus » dans l’affectation de ses aides.