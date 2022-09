A la cour d’assises spécialement composée de Paris,

« Sur le coup, j’ai pensé à un accident de la route. Jamais je n’ai pensé à un acte terroriste ». Au moment où le camion passe devant lui, Gilles Gamberi pense que le conducteur a fait un malaise. Il s’élance vers le poids lourd et se met en tête de couper le contact pour stopper le véhicule. Mais en montant sur le marchepied, ce n’est pas un homme évanoui que découvre cet ancien cheminot, mais une arme braquée sur lui. Celle de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le conducteur du camion qui a foncé sur la foule, faisant 86 morts et plus de 400 blessés.

Jean et tee-shirt blanc, celui que l’on a surnommé « l’autre héros de Nice » - avec Franck Terrier, « l’homme au scooter » –, s’avance à la barre de la cour d’assises spéciale de Paris, ce mercredi. Pendant plusieurs minutes, il raconte en détail comment il a tenté de stopper le terroriste le 14 juillet 2016.

« Je ne sais pas ce qui m’a pris »

Ce soir-là, Gilles Gamberi s’arrête sur la promenade des Anglais pour écouter un concert avec des amis. Mais quelques minutes plus tard, un fracas attire son attention. « Au moment où je me suis retourné, j’ai vu une masse blanche, je me suis projeté sur la chaussée », raconte-t-il. Quand il reprend ses esprits, des dizaines de corps sont au sol. Il se lance alors à la poursuite du camion, se hisse près de la fenêtre et aperçoit l’arme du terroriste. « Là, c’était l’effroi. J’ai saisi la main, mais je n’ai pas réussi à la désarmer », raconte-t-il en mimant le geste. Il frappe à plusieurs reprises le bras de Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Mais l’homme résiste. Il tente ensuite d’ouvrir la portière, en vain.

Puis, Gilles Gamberi se jette à terre pour se mettre à l’abri. Au même moment, il entend deux coups de feu. « Ça s’est passé en dix secondes », poursuit-il, la voix tremblante, avant d’ajouter : « Je ne sais pas ce qui m’a pris ». Alors que le camion poursuit sa course folle, l’ancien cheminot croise un policier qui arrive en courant. « Je lui dis que j’ai entendu des coups de feu, mais que je ne sais pas si c’est le conducteur qui a tiré », explique-t-il. Si Gilles Gamberi n’a pas vu le visage du terroriste, il décrit au fonctionnaire sa position dans la cabine. Un témoignage qui sera déterminant pour permettre aux forces de l’ordre de mettre fin à l’attentat.

« Je n’ai vu personne se faire heurter »

Autour de lui, des dizaines de corps jonchent le sol. Certains ne bougent plus, d’autres, grièvement blessés, appellent à l’aide. Avec plusieurs survivants, Gilles Gamberi tente de prodiguer les premiers soins. « On a essayé pendant très longtemps d’aider les gens », murmure-t-il, ému. Certains restaurateurs de la promenade des Anglais lui apportent des serviettes. « On fait des points de compression, des garrots ». Il passera ensuite le relais aux pompiers et aux équipes du Samu.

Quelques heures plus tard, l’ancien cheminot est évacué du secteur par les forces de l’ordre. Il rentre chez ses amis, où il est logé. « A ce moment-là, il n’y a pas un bruit, les rues sont désertes. On entendait juste les hélicos qui amenaient ou venaient chercher des victimes », décrit-il. L’homme ne prend pas la mesure de ce qui vient de se passer. « C’est en regardant les infos que je me suis rendu compte de l’énormité de la situation. Je n’ai vu personne se faire heurter. C’était flou, c’est peut-être ce qui m’a permis de m’en sortir », devine-t-il.









Six ans après, le retraité de 71 ans s’estime « guéri ». Il a été suivi psychologiquement et a repris le sport, qu’il pratiquait quotidiennement avant l’attentat. « Et j’ai une nouvelle compagne avec qui une nouvelle vie a commencé », conclut-il, le sourire aux lèvres.