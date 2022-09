Une attitude qui laisse les familles des victimes circonspectes. « Je pense qu’elle est dans le déni, accuse Stéphan, père d’une jeune victime, à la sortie du tribunal. Je pense qu’elle ne dit pas tout. Elle a craqué. C’est compréhensible. Il y a quand même un choc. Mais je pense qu’elle craque parce qu’elle ne sait pas trop ce qu’elle veut dire. » « C’est un accident, rappelle Sylvain, un autre papa. Ça aurait pu arriver à tout le monde, même si ça n’arrive pas à tout le monde. Dans le dossier, il y a des choses qui laissent perplexes. Est-ce que la barrière était levée ? Ce n’est pas impossible. » Une délicate question qui devra être tranchée par le tribunal à l’issue de trois semaines de procès.









Ce jour-là, alors qu’elle transporte des collégiens, Nadine Oliveira franchit le passage à niveau 25 de la commune de Millas, comme elle l’a franchi des centaines de fois depuis qu’elle a été embauchée il y a quelques mois pour faire ce trajet. Et chaque fois, le passage à niveau était ouvert, et la voie entièrement libre. Mais cette fois-ci, alors qu’elle s’engage, son car heurte de plein fouet un TER qui arrive au même moment. Et depuis cinq ans, à l’encontre des conclusions du juge d’instruction, de certains témoignages et des expertises de la SNCF, Nadine Oliveira répète inlassablement qu’elle s’est engagée car la barrière était ouverte.

Une position qu’elle a de nouveau martelé à la barre du tribunal en ce premier jour de procès, elle qui se présente comme une conductrice « à l’aise, prudente et consciencieuse », et surtout amoureuse de son métier. « Vous dites que la barrière était ouverte, lance la présidente Céline Ballérini. Est-ce que vous n’avez pas vu ou pas entendu les signaux lumineux et sonores ? Est-ce que c’est possible que vous n’en ayez pas eu conscience par un moment de distraction ou d’étourdissement. » « Non ! » , s’emporte Nadine Oliveira, seule sur le banc des accusés, avant de fondre en larmes. « Vous êtes sûre ? » « Oui », laisse échapper Nadine Oliveira dans un soupir. Plusieurs familles de victimes quittent la salle, submergées par l’émotion.

« Je me réveille par terre avec plein de cris »

« Est-ce que vous êtes sûre parce que vous revoyez la scène ou parce que l’admettre serait trop difficile ? », tente de nouveau Céline Ballérini. La conductrice sanglote. « Je revois bien la scène. Tout était levé, il n’y avait pas de signal sonore. Une fois engagé, je prends de la vitesse. Et plus rien. Je me réveille par terre avec plein de cris. Il y avait des enfants sur ma droite par terre. Et j’ai essayé de me lever mais je ne pouvais pas bouger. »

Après une suspension d’audience face à l’émotion de la conductrice, avant la lecture de deux témoignages d’automobilistes qui confirment la version de Nadine Oliveira, deux autres témoignages, celui de deux employés garés de l’autre côté du passage à niveau juste avant l’accident, viennent, eux, contredire la version de la conductrice. A la barre, tous deux racontent en effet avoir vu la barrière s’abaisser, et le car scolaire forcer le passage à niveau jusqu’à ce que la barrière se plie. « Pour moi, elle ne s’en est pas aperçue la pauvre, soupire Georges, l’un d’eux. Elle a poussé la barrière. Elle était bien basse. Elle allait doucement. »

« Moi, j’ai mes souvenirs, eux, ils ont les leurs », rétorque Nadine Oliveira. Les larmes ont disparu. Le ton est ferme, malgré le flot de questions des avocats des parties civiles qui soulignent les incohérences dans ce dossier. « Je ne dirai pas qu’ils mentent mais j’ai mes souvenirs à moi. » Et de répéter encore et encore : « Je suis catégorique. La barrière était ouverte. »

« Je n’ai pas tourné la tête »

Tout au plus, interrogée par une avocate de la partie civile qui s’étonne que la conductrice n’a pas vu le train arriver, Nadine Oliveira concède : « J’ai regardé les rétros à droite et à gauche, mais je n’ai pas tourné la tête. » Comment pouvait-elle donc être certaine que la barrière était ouverte ? « Je ne sais pas, lance-t-elle d’une petite voix. Je maintiens que la barrière était ouverte. »