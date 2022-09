Les images de sa chute sont impressionnantes. L’homme présenté comme un « supporteur parisien » qui avait été grièvement blessé en basculant d’une des tribunes de l’Allianz Riviera, le 8 septembre, lors des graves incidents qui avaient éclaté avant le match de Ligue Europa Conférence entre Nice et Cologne, sera jugé en comparution immédiate jeudi après-midi, annonce le parquet de Nice.





Cet individu, de nationalité française et domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis, va être déféré devant le procureur de la République. Et devrait être poursuivi pour des faits de « violences en réunion dans le cadre d’un évènement sportif », « usage de fusée ou artifice dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive » et « jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive ». Il risque jusqu’à trois années d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Inconnu des services de police

Identifié dans le cadre d'« une des enquêtes diligentées par la sûreté départementale de Nice », il est inconnu des services de police, indique le parquet. « Interrogé dans le cadre de sa garde à vue, il n’a pas souhaité donner d’explications sur sa présence au stade de l’Allianz Riviera, ni sur son comportement le soir du match », est-il également précisé.

Le 8 septembre, des affrontements avaient éclaté entre supporteurs de l’OGC Nice et ceux arborant les couleurs du club allemand, aux abords du stade et dans les tribunes, avant la rencontre. Plusieurs sources avaient alors confirmé la présence de supporteurs parisiens dans les espaces réservés au FC Cologne.