Ils contestent la qualification de meurtre et la sévérité des peines infligées en première instance. Les cinq hommes accusés d’avoir battu à mort Dorian Guémené un soir de juillet 2018 à la sortie d’une discothèque à Rennes seront jugés en appel à partir de ce lundi devant la cour d’assises des Côtes-d’Armor à Saint-Brieuc. A l’issue de douze jours de procès, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine avait prononcé des peines de huit à quinze ans de prison à leur encontre en octobre 2021. Un sixième accusé poursuivi pour destruction de preuve avait quant à lui été acquitté.

Le drame s’était noué dans la nuit du 6 au 7 juillet 2018 devant la boîte de nuit L’Espace. Ce soir-là, Dorian Guémené était parti fêter avec un ami la victoire des Bleus quelques heures plus tôt face à l’Uruguay en Coupe du Monde. Mais pour un motif futile, une altercation avait éclaté entre les deux jeunes et un groupe d’individus à l’intérieur du fumoir puis du bar. Un peu plus tard, une nouvelle bagarre s’était produite à la fermeture de l’établissement. Son issue avait été fatale.

Les accusés n’ont cessé de se rejeter la faute

Roué de coups tout comme son ami par cinq individus, Dorian Guémené avait été retrouvé gisant au sol un peu après 6h du matin, le visage fracassé. « Il avait plein de sang partout. Toute la tête était remplie de sang. Il était défiguré. Je lui ai mis quelques claques dans le visage pour lui dire : réveille-toi, réveille-toi », avait témoigné son ami lors du procès. Le jeune barman de 24 ans ne se réveillera malheureusement pas, décédant le lendemain au CHU Pontchaillou.

Après la violente bagarre, l’ensemble des protagonistes avait pris la fuite. Les six individus avaient été interpellés quelques jours plus tard et mis en examen pour « meurtre avec guet-apens » et « violences aggravées ». Lors du procès, les six accusés, qui avaient changé plusieurs fois de version au fil de l’enquête, n’ont cessé de rejeter la faute sur l’autre, minimisant chacun leur participation. Leur procès en appel doit durer quinze jours.