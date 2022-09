Combien de dossiers rejoindront le pôle «cold case», créé il y a quelques mois ? Les trois juges d’instruction spécialisées dans les affaires sérielles ou non élucidées se sont déjà saisis de 35 dossiers - dont 3 parcours criminels –, tandis que 2 autres dossiers font l’objet d’une enquête préliminaire et sont traités sous l’autorité des magistrats du parquet du pôle, apprend-on ce mardi à l’occasion d’une conférence de presse.

L’affaire la plus récente date de 2020. La plus ancienne, elle, remonte à 1972 et concerne la disparition des quatre membres d’une famille, originaire de Boutiers-Saint-Trojan, près de Cognac, en Charente. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, Jacques Méchinaud, son épouse Pierrette et leurs deux enfants de 4 et 7 ans se sont volatilisés après avoir passé le réveillon chez des amis, qui habitaient à 4 kilomètres de leur domicile. Depuis cinquante ans, l’enquête piétine. Ni leurs corps, ni la voiture qu’ils utilisaient n’ont été retrouvés.

Des dossiers de toute la France

La majeure partie de ces affaires - 16 - concernent des faits qui se sont produits dans le giron de la cour d’appel de Paris. Mais les dossiers proviennent de toute la France : quatre d’Isère, deux de Versailles, et les autres des Hautes-Alpes, du Doubs, du Finistère, de Gironde ou encore de Saône-et-Loire. Sur les 35 dossiers déjà sélectionnés, 22 concernent exclusivement des femmes.

« Les mineurs représentent un cinquième des saisines », précise également le procureur de Nanterre (Hauts-de-Seine), Pascal Prache. Les juges d’instruction rouvriront notamment le dossier de la disparition de la petite Marion Wagon, une fillette de 10 ans qui a disparu à Agen le 14 novembre 1996. Elles se pencheront aussi sur le dossier des disparues de l'A6.

« Nous sommes intéressés par ces dossiers »

Globalement, les dossiers confiés à ce pôle spécialisé concernent des homicides (78 %) ou des enlèvements (22 %). La moitié étaient traités dans le cadre d’une information judiciaire qui était toujours en cours dans une juridiction locale. D’autres (38 %) avaient purement et simplement fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu.

Pour ces derniers, la saisine du pôle cold case constitue donc une chance quasi inespérée. Mais les procédures qui arrivent au tribunal judiciaire de Nanterre pourraient être bien plus nombreuses, puisque 193 sont en train d’être analysées. Parmi ces dossiers, celui de la tuerie de Chevaline, quadruple meurtre non élucidé depuis 2012. Ou encore le dossier des disparues de Fort de Tamié, en Savoie. « Nous sommes intéressés par ces dossiers », confirme le procureur de la République de Nanterre.

D’ici à la fin de l’année, « une quarantaine » d’affaires supplémentaires pourrait être confiée au pôle, dont 25 feraient l’objet de l’ouverture d’une information judiciaire. Attention, toutefois, à ne pas charger la barque. Dans l’idéal, les trois magistrates instructrices devraient gérer entre 25 et 30 dossiers. Au-delà, « cela serait déraisonnable et mettrait en péril ce qu’on attend de ce pôle : des élucidations, avancer sereinement avec des services d’enquête pointus », avance pour sa part le président du tribunal fraîchement nommé, Benjamin Deparis.

Il souhaite que deux ou trois magistrats viennent renforcer leurs collègues. « Nous savons bien qu’il y a une forte attente pour que tel ou tel dossier rejoigne le pôle », complète son collègue du parquet, ajoutant qu’il n’y a d’intérêt à transmettre des procédures seulement si le pôle peut apporter une « plus-value » à l’enquête avec ses effectifs dédiés.