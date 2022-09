Eric Dupond-Moretti a annoncé lundi que les salaires des juges judiciaires seraient augmentés en moyenne de 1.000 euros brut par mois, une revalorisation selon lui « inédite » visant à aligner leur rémunération avec celle des magistrats administratifs.

« Je veux que les magistrats de l’ordre judiciaire soient payés comme les magistrats de l’ordre administratif », a indiqué le ministre de la Justice sur BFMTV, qui doit détailler cette mesure lors du nouveau cycle de discussions des Etats généraux de la justice qui s’ouvre ce lundi. L’augmentation sera de « l’ordre de 1.000 euros brut en moyenne » par mois, a ajouté le garde des Sceaux, qui n’a précisé ni le calendrier ni le coût de cette mesure.

Selon lui, la rémunération des magistrats de l’ordre judiciaire, qui englobe sommairement la justice civile et pénale, n’avait pas été revalorisée « depuis 1996 » et nécessitait une mise à niveau avec les juges administratifs, qui sont chargés de régler les litiges avec l’administration. Le ministre affirme ainsi vouloir mettre fin à des « années d’abandon » et s’attaquer aux problèmes « d’attractivité » de l’ordre judiciaire.

La question de la rémunération des magistrats figure en très haute place dans les revendications consignées dans le rapport des Etats généraux de la justice, qui a dressé le constat d’un état de « délabrement avancé » de l’institution, à l’issue de plusieurs mois de consultations. La Chancellerie ouvre à partir de lundi de nouvelles consultations pour finaliser un plan d’action gouvernemental qui doit être présenté en octobre.