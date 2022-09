Bernard Petit aurait-il manqué de flair ? Après avoir occupé divers postes au sein de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), l’ex-grand flic est choisi en 2013 pour diriger les 2.200 fonctionnaires qui travaillent alors au 36, quai des Orfèvres. Mais en février 2015, le patron de la PJ parisienne est suspendu de ses fonctions par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Bernard Cazeneuve. Il faut dire que, depuis plusieurs mois, les scandales se succèdent sur l’île de la Cité. Après les accusations de viol portées par une touriste canadienne à l'encontre de deux policiers de la BRI, le vol de 48 kg de cocaïne par un agent de la brigade des stupéfiants, voilà que Bernard Petit se retrouve à son tour soupçonné d’avoir fait fuiter, courant 2014, avec l’aide de son directeur de cabinet, des informations sur une enquête en cours.

Près de huit ans se sont écoulés depuis les faits. A partir de ce lundi, les magistrats du tribunal judiciaire de Paris, où vont être jugés Bernard Petit et 18 autres personnes, vont se replonger dans ce tentaculaire dossier durant un mois. Ils vont notamment tenter de comprendre pourquoi le commissaire Petit, dont le professionnalisme était jusque-là incontesté, a pu se retrouver mêlé à une banale affaire financière impliquant Christophe Rocancourt - surnommé l'escroc des stars - l'ancien fondateur du GIGN, Christian Prouteau, Joaquin Masanet, une figure du syndicalisme policier, un avocat ou encore un ancien secrétaire d’Etat de François Mitterrand, Kofi Yamgnane.

Une banale affaire financière

Au commencement, on trouve une enquête menée par la brigade de recherches et d’investigations financières, la Brif. A l’époque, les limiers de la PJ s’intéressent aux activités de Christophe Rocancourt, escroc notoire qui avait un temps été incarcéré aux États-Unis, où il avait extorqué de l’argent à des acteurs comme Mickey Rourke ou des chanteurs comme Michel Polnareff. Cette fois, ils sont intrigués par les liens qu’il entretient avec un avocat, maître Marcel Ceccaldi. Ils découvrent que Rocancourt, qui ne déclare plus ses impôts en France depuis 2012, a investi une grosse somme d’argent au sein du cabinet et récupère son investissement en percevant la moitié des honoraires de l’avocat.

Ce dernier est alors chargé du dossier des sœurs Kartoubi, deux jeunes femmes de nationalité marocaine en situation irrégulière sur le territoire. Pour obtenir leur régularisation, l’avocat demande à Kofi Yamgnane, alors candidat à l’élection présidentielle au Togo, d’intervenir auprès du préfet de police et du ministre de l’Intérieur, en échange d’une enveloppe contenant 3.000 euros. Si l’argent a bien été versé, l’intervention de l’ancien secrétaire d’État aux Affaires sociales et à l’Intégration n’aura servi à rien, les deux sœurs se voyant notifier une obligation de quitter le territoire.

« Je me rencarde »

Christophe Rocancourt décide de jouer une autre carte en contactant Christian Prouteau, préfet qui avait fondé en 1974 le GIGN, devenu depuis consultant en sécurité - une activité qui lui rapportait environ 15.000 euros par an, qu’il omettait de déclarer aux impôts depuis 2009. Les deux hommes se sont rencontrés en 2010, sur le plateau du Grand journal de Canal+. Depuis, ils déjeunent régulièrement ensemble. Prouteau, qui se vante de ses réseaux, assure avoir contacté le préfet de police, Bernard Boucault. Las, le haut fonctionnaire lui aurait répondu ne rien pouvoir faire pour les deux femmes, le mari de l’un d’elle étant incarcéré dans le cadre d’une affaire de stupéfiants. Le service n’est pas gratuit. Rocancourt lui promet de le rémunérer 2.500 euros.

Tous l’ignorent, mais leurs conversations téléphoniques sont épiées par les policiers de la Brif. Le 3 octobre 2014, les agents décident justement de convoquer Prouteau au quai des Orfèvres. Inquiet, l’ancien gendarme décide de se renseigner sur les raisons de cette convocation. Pour cela, il s’adresse à Philippe Lemaître, un autre policier détaché au sein de l’Association nationale sociale de la police nationale en tant que secrétaire administratif. « Je me rencarde », répond ce dernier. Effectivement, Lemaître appelle dans la soirée le patron de la police judiciaire - dont dépend le Brif –, Bernard Petit. Ils se connaissent depuis une vingtaine d’années. Trois jours plus tard, à la veille du placement en garde à vue du fondateur du GIGN, Lemaître rappelle le commissaire Petit à plusieurs reprises, ainsi que son directeur de cabinet, Richard Atlan. Il va même avoir une entrevue de quelques minutes avec eux, au « 36 ».

Confidence pour confidence

En fin de journée, Lemaître retrouve Prouteau porte Maillot, à la demande, selon lui, de son chef, Joaquin Masanet. Le patron de l’Anas, qui avait été précédemment à la tête du syndicat Unsa police, se vante de faire la bise au ministre de l’Intérieur et de connaître personnellement le président Hollande. Il lui aurait demandé de s’occuper de ce dossier personnellement. Lemaître rapporte à l’ancien gendarme les propos confiés par le chef de la PJ et son directeur de cabinet : il sera bien entendu, dans le cadre d’une garde à vue, sur l’affaire impliquant Christophe Rocancourt. Bernard Petit lui aurait aussi soufflé que les lignes téléphoniques des protagonistes du dossier étaient sur écoute. Les contacts téléphoniques entre Lemaître, Petit et Atlan se poursuivent alors même que Prouteau est dans les locaux de la police judiciaire.

Le 4 février 2015, le chef de la PJ parisienne est interpellé par les enquêteurs de l’IGPN, la police des polices, et placé en garde à vue. Dans son bureau, ils retrouvent un mémo de 7 pages contenant ses arguments pour préparer sa défense. Devant eux, Petit nie avoir communiqué à Lemaître des informations couvertes par le secret de l’instruction et traite son accusateur de menteur éhonté et de « manipulateur ». Lemaître aurait contre lui de la « rancœur » car, depuis l’alternance de 2012, il aurait du mal à retrouver une affectation.

L’ombre de la franc-maçonnerie

Mais les juges d’instruction, eux, ont du mal à comprendre pourquoi Bernard Petit, dont l’emploi du temps est particulièrement chargé, a accepté de le rencontrer la veille de l’opération de la Brif… « Il apparaît surprenant qu’un directeur de la police judiciaire, à cette hauteur de responsabilités, consacre une telle disponibilité pour évoquer ces questions de convocation et d’audition, alors qu’il n’a pas pu manquer de lui échapper qu’on le sollicitait et cherchait son intervention afin de favoriser le sort des personnes susceptibles d’être mises en cause dans le cadre d’une information judiciaire », soulignent les juges d’instruction dans leur ordonnance de renvoi.

Dans ce dossier, plane également l’ombre de la franc-maçonnerie. Toujours dans leur ordonnance de renvoi, les juges notent que l’appartenance à cette société, « réelle ou supposée des personnes visées » par l’enquête, « apparaît en filigrane tout au long de la procédure ». Et les magistrats de s’étonner « qu’une grande partie des personnes interrogées, en qualité de témoin ou de mis en cause, ont spontanément déclaré aux enquêteurs n’appartenir à aucun courant de pensée philosophique, alors même que cette question ne leur avait pas encore été posée, et n’ont eu de cesse d’insister sur ce point ».