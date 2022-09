« Je pensais que c’était des vitamines… », a tenté d’expliquer Laila Traby, médaillée de bronze du 10.000 mètres au championnat d’Europe d’athlétisme de 2013 sous le maillot de l’équipe de France. La fameuse théorie de l'insu de son plein gré, selon la célèbre formule de Richard Virenque, n’a pas fait rire le procureur du tribunal correctionnel de Marseille. A l’issue d’une journée d’audience, dont les débats « n’auront pas permis de beaucoup avancer », a-t-il relevé, le procureur a requis un an de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende à l’encontre de Laila Traby (aujourd’hui remariée Hamtou) et un tarif doublé (deux ans dont un avec sursis et 10.000 euros d’amendes) pour les deux autres prévenus, Salim Ghezielle et Charaf B. soupçonnés d’avoir fourni, transporté, cédé les produits dopants.

Tout a basculé pour eux tôt le matin du 7 novembre 2014, lorsque les gendarmes et un inspecteur de l’Agence française de lutte contre le dopage déboulent, à la suite d’un renseignement, dans un appartement de Font-Remeu, station d’altitude des Pyrénées prisées des athlètes pour leur préparation. Dans le réfrigérateur et dans les chambres : ampoules d’ EPO et hormones de croissance côtoient seringues, produits masquant et solutions diluants nécessaires aux injonctions. L’athlète alors trentenaire tente, face aux gendarmes, de se soustraire à son contrôle en présentant une amie à l’inspecteur à sa place. En garde à vue, les analyses toxicologiques révèlent la consommation de produits de dopant.

« Conseiller vitamines »

Salim Ghezielle et Charaf B., eux ne sont pas au chalet, mais les enquêteurs remontent leurs pistes en exploitant le téléphone de Laila. « Efface tout le téléphone », lui avait répondu Salim Ghezielle (dont l’ex femme, Bouchra Ghezielle a également été condamnée pour dopage en 2008), « son conseiller vitamines » et ex-coureur, lorsque les gendarmes toquaient à la porte et que, paniquée, Laila Hamtou cherchait de l’aide auprès de celui avec qui elle échangeait sur les protocoles, sans que toutefois le nom des produits n’apparaisse clairement. « Qu’ils aient échangé des informations sur les protocoles, c’est une chose, mais prouver la détention, l’importation, l’offre et la cession en est une autre », a plaidé maître Philippe Jacquemin, conseil de Salim Ghezielle a qui le tribunal reproche en outre des faux en écritures, à savoir de faux certificats médicaux d’aptitude à la pratique du sport en compétition, ce qu’il reconnaît. Lors des perquisitions, les enquêteurs ne trouvèrent pas de produits à son domicile à l’inverse de celui de Charaf B., chez qui des ampoules d’EPO et des hormones de croissances, qu’il dit avoir ramenées du Maroc en pensant qu’il s’agissait de vitamines.

Dans ce dossier plane aussi l’ombre de Jama Aden, ex-athlète soudanais, aujourd’hui qatari et entraîneur. Lui-même et plusieurs de ses coureurs ont été condamnés dans des affaires de dopage et ce dernier entraînait Laila Hamtou à l’époque des faits. Durant les auditions, l’athlète n’avait pourtant pas hésité à désigner Salim Ghezielle comme la personne qui lui avait remis ces produits. L’ex-médaillée de bronze, aujourd’hui esthéticienne âgée de 43 ans, mère de deux enfants et enceinte d’un troisième, a connu à cette époque de brèves « relations sentimentales » avec les deux autres prévenus. Une vengeance amoureuse tout en couvrant Jama Aden ? C’est en substance, ce qu’exprimait l’avocat de Salim Ghezielle, pour qui « tout est faux » chez Laila Hamtou.

Reste à savoir si le fait qu’elle ait été assistée d’une interprète tout au long de l’audience, s’exprimant en marocain, alors que celle-ci vit en France depuis quinze ans et qu’une interview de 2014 où elle s’exprime dans un français fluide a été exhumée, pèsera dans la balance de la décision du tribunal. « Je ne veux plus entendre parler d’athlétisme depuis cette affaire qui m’a choquée ». « Je lui [Salim] faisait confiance à 100% », a rgretté celle qui était licencié au club d'athlétisme de Martigues et avait été suspendue trois ans à l'issue de son test positif. Le jugement sera rendu le 3 octobre prochain.