A la cour d’assises spécialement composée de Paris,

Deux mois après la fin du procès des attentats du 13-Novembre, il y a comme un air de déjà-vu, ce lundi, dans les couloirs de l’historique palais de justice de Paris. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les rescapés du Bataclan, du Stade de France et des terrasses parisiennes qui arpentent le tribunal, mais ceux de la promenade des Anglais. Si les victimes de l’attentat du 14-Juillet à Nice sont peu nombreuses à avoir fait le déplacement à Paris, pour celles croisées devant la salle des pas perdus, cette première journée d’audience ravive de douloureux souvenirs.

« C’est difficile, on revit tout. J’ai l’impression d’être renvoyée six ans en arrière, quand j’étais à la recherche de ma fille », explique Anne Murris, qui a perdu sa fille de 27 ans, Camille, dans l’attaque. « Il y a un mélange de sentiments, du désarroi, de la tristesse, de la souffrance. Même de la peur. Globalement, c’est une forme de mal-être », ajoute cette maman, devenue depuis présidente de l’association « Mémorial des Anges ».

Thérapie et reconstruction

Les seize semaines de procès n’effaceront jamais la douleur de Véronique, qui a perdu sa sœur et son mari le 14-Juillet 2016 : « On ne sera jamais soulagé, on ne pourra jamais calmer la colère et la douleur qui sont en nous. On nous a pris notre vie, nos conjoints, nos enfants, on ne pourra pas s’en remettre », confie-t-elle. Mais pour d’autres, comme Stéphane, dont l’épouse, Rachel, est décédée après avoir été percutée par le camion, ce procès est en quelque sorte un soulagement. « Six ans après, on y est enfin. On peut mettre un visage sur le nom des accusés », ajoute celui qui est devenu coprésident de l’association « Promenade des Anges ».

Nadège, blessée avec son compagnon dans la bousculade, attend de ce procès « une forme de thérapie ». « On nous a volé notre vie. Elle a basculé au moment où nous avons mis le pied sur le terre-plein central de la promenade des Anglais. Je veux raconter ce que j’ai vécu, je viens dire "je suis une victime de l’attentat de Nice" », poursuit-elle. Se reconstruire, c’est aussi ce qu’espère Mathieu, dont les parents sont tous les deux morts ce jour-là. Agé de 20 ans à l’époque, le jeune homme a sauvé sa sœur en la poussant sur le côté, avant de voir le camion foncer sur son père, qui était en fauteuil, et sur sa mère.

« Connaître la vérité »

De ce procès, les victimes attendent surtout « que justice se fasse », explique Me Antoine Casubolo Ferro, avocat de plusieurs victimes et de l’Association française des victimes du terrorisme (AFVT). Car en l’absence de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, le conducteur du camion, les parties civiles comptent sur les sept accusés présents dans le box - le huitième étant jugé en son absence - pour comprendre ce qui s’est passé. Si trois d’entre eux sont jugés pour des faits de terrorisme - les autres pour des faits de droit commun –, aucun ne comparaît pour complicité. « L’auteur principal est décédé, mais on sait qu’autour de lui, il y avait d’autres personnes qui l’ont aidé, qui ont fait que cet attentat soit possible par leur action ou leur inaction », juge Claude Lienhard, avocat de plusieurs victimes.

« Il y a beaucoup de zones d’ombre sur le rôle de chacun, on a besoin de comprendre les relations entre eux. Leurs justifications, c’est de dire "Je n’étais au courant de rien, j’ai juste fourni des armes, j’ai juste loué un camion". Mais je veux connaître leur degré d’implication, leur niveau de radicalisation, celle du terroriste. Je veux connaître la vérité, comprendre pourquoi Rachel n’est plus là », espère Stéphane. « Dans le box, il n’y a pas de complices, pas de coauteurs. Il va falloir expliquer ça aux victimes pour qu’ils comprennent les condamnations », estime Me Antoine Casubolo Ferro.

Les victimes attendent des peines « sévères »

Si Nadège ne réclame pas « vengeance », elle attend des peines « sévères, à la hauteur de notre souffrance ». « Mon compagnon a essayé de se suicider quatre fois. Moi, deux. Il faut qu’elles soient significatives », raconte-t-elle, les larmes aux yeux. Danielle, elle, souhaite que « les accusés prennent le maximum et surtout qu’ils ne soient pas libérés derrière ». « Je ne veux pas les retrouver dans deux ou trois ans en liberté dans les rues », ajoute-t-elle.

Si tous espèrent des peines à la hauteur du drame, c’est aussi parce que celui-ci est presque sans équivalent. « Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un homme n’avait fait autant de dégâts à lui tout seul en France. C’est normal que le procès soit historique, car l’acte l’est tristement », selon Me Antoine Casubolo Ferro.

Ce lundi, plusieurs accusés ont fait part de leur souhait de répondre aux questions de la cour. Et demain mardi, pour le deuxième jour d’audience, le président Laurent Raviot leur donnera la parole pour une première déclaration.