Soixante-quatre jours d’audience, au moins 865 parties civiles, huit accusés et un grand absent. A la veille de l’ouverture, à Paris, du procès de l’attentat du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts, plus de 450 blessés et laissé une empreinte indélébile sur la promenade des Anglais, des victimes se sentent « frustrées » et sont résolues à « ne pas attendre grand-chose » de ces débats alors que « le terroriste n’y sera pas ».

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l’auteur des faits, le conducteur du camion qui avait foncé dans la foule réunie ce soir-là à Nice pour assister au feu d’artifice, y a été tué par la police. Seuls des membres de son entourage ou intermédiaires présumés dans le trafic d’armes qui lui étaient destinées se retrouveront dans le box des accusés.

« Et la qualification de complicité d’assassinats n’a même pas été retenue, rappelle Hager Ben Aouissi, une maman passée avec sa fille âgée alors de 4 ans entre les roues du 19-tonnes. Alors les attentes sont mitigées. » « J’entends cette frustration, elle est humaine. Mais il y aura une réponse judiciaire », a récemment assuré le garde des Sceaux. Et Eric Dupond-Moretti d’appuyer : « nous répondons à cette barbarie par le droit ».

« Une étape importante sur le chemin de la reconstruction »

Les huit accusés, sept hommes et une femme âgés de 27 à 48 ans, encourent jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité lors de cette audience hors normes qui sera également retransmise au palais Acropolis de Nice. « Bien sûr que l’on sera attentif aux condamnations prononcées mais ce procès, c’est surtout une étape importante sur le chemin de la reconstruction », poursuit Hager Ben Aouissi. « On va y donner une place importante aux victimes. On pourra libérer notre parole, dire ce que l’on a vécu et que l’on vit encore aujourd’hui », explique la jeune femme qui a créé en mars dernier l’association Une voie pour l’enfant « pour justement accompagner ceux qui ont été impliqués ». « Pour ma fille et pour d’autres, même six ans après, le traumatisme est immense. »

Hager Ben Aouissi ira témoigner dans la capitale le 5 octobre. Le même jour que Valérie, blessée lors de l’attentat. « Peu importe quels accusés seront présents lors de ce procès, l’important c’est qu’il ait lieu, dit-elle. Nous avons besoin de parler de tout ça. J’en ai besoin. J’ai des valises pleines et j’ai bien l’intention de les laisser à Paris. »

Tous ne le feront pas. « Si le procès est très important dans le processus de reconstruction, comme on a pu le voir avec celui des attentats du 13-novembre, le témoignage reste un exercice difficile. Pour Nice, beaucoup ont décidé de ne pas déposer de peur d’éprouver de forts sentiments de reviviscence », pointe de son côté Me Sophie Hebert-Marchal, qui accompagne environ 80 parties civiles.

Fin août, le Parquet national antiterroriste en comptait 865 au total et d’autres victimes pourront encore se constituer pendant l’audience. Et c’est justement ce qu’encourage l’Association française des victimes de terrorisme (AVFT) par la voix de son avocat. « Il est important de s’approprier ce procès, il va permettre de comprendre, insiste le Niçois Philippe Soussi. Un jour, les projecteurs s’éteindront sur ce qui s’est passé ce soir-là sur la promenade des Anglais et il faut s’accrocher à ce moment important. »

Un procès pour obtenir certaines « explications »

Y compris pour obtenir certaines réponses. L’association Promenade des Anges a notamment appelé à témoigner le procureur François Molins pour obtenir des « explications » sur les prélèvements d’organes effectués sur certaines victimes, « dont des enfants ». Des procédures qui « n’étaient pas justifiées », qui « sont intervenues de manière totalement disproportionnée » et « sans que les familles aient été averties », a expliqué samedi en conférence de presse l’une des avocates de l’association, Me Virginie Le Roy.

Une situation que l’écrivain Thierry Vimal a notamment dénoncée, y compris dans ces deux derniers ouvrages 19 tonnes et Au titre des souffrances endurées. Ce n’est que deux ans après l’attentat qu’il a appris que des organes avaient été prélevés sur le corps de sa fille de 12 ans, Amie, tuée ce soir-là. « Nous ne les avons toujours pas récupérés et je n’ai donc toujours pas fini de l’enterrer », explique-t-il, précisant qu’il avait « changé d’avis au dernier moment » et qu’il s’était « finalement porté partie civile ». « La colère n’a fait que monter », dit-il aussi visant « les institutions ».

Une autre question qui intéresse les parties civiles, qui sera sans doute également abordée lors de ce procès mais qui fait l’objet d’une procédure distincte, concerne la sécurisation de la promenade des Anglais, ce soir du 14 juillet 2016. « Il y a aussi une recherche de vérité de ce côté-là », confie une avocate. L’instruction à ce sujet, qui permettrait d’établir certaines responsabilités, est toujours en cours.