Le suspect était déjà écroué pour viol. Deux enquêtes, judiciaire et administrative, sont en cours après l’agression sexuelle en août d’une employée d’une société privée dans la prison parisienne de la Santé, d’après des sources concordantes.

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 18 août, le suspect, âgé de 33 ans, a été mis en examen notamment pour « tentative de viol » et « agression sexuelle » et placé en détention provisoire, a indiqué une source judiciaire, confirmant une information du journal Le Parisien.

Une agression en deux temps

Parallèlement, l’Administration pénitentiaire a lancé une enquête administrative pour identifier d’éventuels dysfonctionnements au sein du centre pénitentiaire, selon une source proche du dossier. Les faits remontent au 8 août. Dans la matinée, la victime, chauffeuse polyvalente pour une entreprise sous-traitante de la prison, se trouve dans la buanderie de la prison de la Santé où elle doit gérer la livraison de dizaines de matelas, a précisé une autre source proche du dossier.

Habituée à travailler en prison, la salariée de 34 ans est alors aidée dans sa tâche par des détenus « auxiliaires » qui sont régulièrement affectés à des petits travaux en détention. Un premier incident survient en début d’après-midi dans cette partie de la prison dépourvue de caméras de vidéosurveillance : un de ces « auxiliaires », en détention provisoire pour viol, tente d’embrasser la victime qui le repousse aussitôt.

La responsabilité de la prison en question

Malgré cette première alerte, le détenu parvient quelques heures plus tard à se retrouver seul dans la même pièce que la salariée et lui aurait alors fait subir des attouchements avant de tenter de lui imposer une pénétration digitale​. Elle réussira finalement à se libérer de son étreinte et à quitter la pièce.

Joint par l’AFP, son avocat, Me Tristan Vieules Augendre, a formé le vœu que l’enquête « permette de faire toute la lumière sur les éléments qui ont rendu possible la survenance de l’infraction » et « qu’elle envisage toutes les responsabilités possibles et pas simplement celles, directes, de l’auteur ».