Ils sont sept, six hommes et une femme, renvoyés devant la justice pour avoir aidé, à des degrés divers, Radouane Lakdim à passer à l’acte lors des attaques du 23 mars 2018 à Trèbes et Carcassonne, qui ont fait quatre victimes.

Ce jour-là, le jeune radicalisé a d’abord volé une voiture non loin de chez lui, abattant son passager et blessant son conducteur, avant de tirer sur des policiers puis de se diriger, à quelques kilomètres de là, vers le Super U de Trèbes. Il y a exécuté un boucher et un client, puis le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui avait échangé sa place avec une otage. Le terroriste de 25 ans, dont les meurtres ont été revendiqués par le groupe Etat islamique, a été abattu sur place.

Plus de quatre ans après les faits, les trois juges antiterroristes en charge du dossier ont signé mercredi une ordonnance de mise en accusation à l’encontre de sept personnes, les renvoyant devant la cour d’assises spéciales et demandant que cinq d’entre elles soient jugées pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

La petite amie de l’assaillant et son maître à penser

Parmi ces mis en cause, il y a Marine Pequignot, 22 ans, convertie à l’islam à l’âge de 16 ans et petite amie de l’assaillant, ainsi que Sofian Boudebbouza, aujourd’hui âgé de 24 ans. Déjà condamné quand il était mineur pour avoir projeté de se rendre en zone irako-syrienne en 2017, ce dernier est accusé d’avoir fourni un soutien intellectuel à Radouane Lakdim.

A leurs côtés, deux autres hommes, Reda El Yaakoubi, 32 ans, et Ahmed Arfaoui, 27 ans, comparaîtront pour la même qualification criminelle. L’un des deux, beau-frère de l’auteur, avait nettoyé le domicile familial des Lakdim, avant une perquisition des policiers.

Deux autres suspects seront jugés pour des délits connexes, notamment la détention d’armes. La date du procès n’est pas encore connue.