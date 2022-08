Mardi après-midi, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile de l’imam Hassan Iquioussen. Ce prêcheur, proche des Frères musulmans, est sous le coup d’un avis d’expulsion du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui a été validé par le Conseil d’Etat hier. Toutefois, lorsque les policiers sont arrivés à son domicile de Lourches, dans le Nord, l’homme de nationalité marocaine était introuvable. Mais qui est Hassan Iquioussen ? Pourquoi son expulsion a-t-elle été décidée ? Quelles suites l’affaire pourrait-elle connaître ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Qui est Hassan Iquioussen ?

L’imam marocain Hassan Iquioussen, à qui Gérald Darmanin reproche une vision de l’islam « contraire aux valeurs de la République », est un proche des Frères musulmans, bien implanté dans le Nord et au discours ambigu. Le prédicateur a été accusé à plusieurs reprises d’antisémitisme. Après une première polémique en 2004, il s’excuse et ajoute : « l’antisémitisme est une horreur » mais d'autres dérapages suivront.

On l’accuse aussi d’avoir décrit Oussama Ben Laden comme un « grand combattant face aux Américains » mais il est difficile de trouver des traces de ses propos les plus polémiques. « C’est un malin. Il a été très prudent » dans les propos qu’il tient « sur ses plateformes » en ligne, estime Bernard Godard, ancien fonctionnaire au ministère de l’Intérieur et spécialiste de l’islam. La chaîne YouTube du prédicateur, sur laquelle il délivre cours et sermons sur l’islam dans la vie quotidienne (pauvreté, violence, épanouissement dans le couple, etc.), compte 178.000 abonnés.

Né en France, il avait décidé à sa majorité de ne pas opter pour la nationalité française. Mais ses cinq enfants et ses 15 petits-enfants sont Français et parfaitement implantés dans la région : un fils est imam à Raismes, un autre ex-élu PS à Lourches. D’après le ministre de l’Intérieur, Hassan Iquioussen est fiché S par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) « depuis dix-huit mois ».

Pourquoi est-il en passe d’être expulsé ?

Gérald Darmanin avait annoncé son désir d’expulser Hassan Iquioussen dès le 28 juillet dernier. Les autorités françaises l’accusent d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et sexistes lors de prêches ou de conférences, dont certains ont été tenus il y a près de vingt ans. Le 5 août, le tribunal administratif de Paris avait suspendu en référé l’expulsion vers le Maroc de cet imam réputé proche des Frères musulmans, jugeant qu’elle porterait une « atteinte disproportionnée » à sa « vie privée et familiale », mais le ministère de l’Intérieur avait fait appel de cette décision. Mardi, le Conseil d’Etat a donné son feu vert à l’expulsion.

Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que « ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion. Il considère par ailleurs que cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen », explique la plus haute juridiction administrative française dans son communiqué.

Quelles sont les suites possibles de l’affaire ?

Après la décision du Conseil d’Etat, la police s’est rendue au domicile du prédicateur, à Lourches près de Valenciennes (Nord) afin de l’interpeller pour l’expulser vers le Maroc. Mais, l’homme n’était pas là, selon une source proche du dossier qui a évoqué la possibilité qu’il soit en Belgique.

A cause de sa fuite, Hassan Iquioussen a été inscrit au Fichier des personnes recherchées (FPR). Il risque trois ans de prison pour s’être soustrait à son interpellation. L’imam devrait toutefois continuer les procédures et les recours judiciaires. « Le combat judiciaire continue, le tribunal administratif de Paris sera amené à se pencher sur le fond du dossier prochainement et Hassan Iquioussen étudie la possibilité de saisir de nouveau la CEDH », a annoncé Me Lucie Simon, son avocate.

La Cour européenne des droits humains (CEDH) avait refusé de suspendre l’expulsion début août, expliquant qu’elle n’accordait des mesures provisoires de suspension « qu’à titre exceptionnel », lorsque le requérant était exposé « à un risque réel de dommages irréparables ».