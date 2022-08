Les deux principaux suspects dans l’assassinat d'un jeune Afghan à Colmar dimanche 14 août 2022 ont été mis en examen ce vendredi pour assassinat, a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Colmar Catherine Sorita-Minard. « C’est-à-dire meurtre avec préméditation, et infractions à la législation sur les armes, pour avoir acquis, détenu, cédé, une arme de catégorie B, en l’espèce un pistolet automatique, en réunion » précise le parquet.

« Coauteur et non pas auteur et complice »

Le magistrat instructeur « a ainsi estimé à ce stade de l’enquête qu’il y avait des indices graves ou concordants qu’ils étaient coauteurs, et non pas auteur et complice. » L’un des deux suspects est un mineur, né en 2005 à Colmar et d’un jeune majeur, né en 2004, originaire de Vannes mais domicilié également à Colmar. « Tous deux présentent des antécédents judiciaires importants malgré leur jeune âge ajoute le parquet ; ils ont tous les deux déjà été suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et ont été incarcérés par le passé sur décision du tribunal pour enfants. »

Les deux jeunes gens ont été placés en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention, « pour éviter toute pression sur les témoins et toute concertation, et éviter toute récidive ».