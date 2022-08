Il risque 15 ans de réclusion criminelle. Un ex-sapeur-pompier volontaire âgé de 35 ans, suspecté d’être à l’origine de plusieurs incendies survenus sur la commune de Vif (Isère) ce mois d’août, a été écroué, a annoncé jeudi le parquet de Grenoble.

Son placement en détention provisoire mardi fait suite à sa mise en examen pour « destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d’autrui pouvant causer un dommage aux personnes », a détaillé le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant, dans un message aux rédactions.

Une zone habitée menacée

Le pyromane présumé, qui « nie les faits », est soupçonné d’avoir déclenché plusieurs incendies à Vif les 4, 11 et 21 août. L’enquête a été menée par les gendarmes de la brigade de recherches de la Gendarmerie de Grenoble. Le feu le plus significatif a concerné 20 hectares de végétation sur la montagne du Petit Brion et menaçait une zone habitée. Environ 80 sapeurs-pompiers avaient été mobilisés.

Le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a indiqué jeudi que le suspect était « resté très peu de temps sapeur-pompier volontaire » dans ses « effectifs ».

D’autres pompiers suspectés de pyromanie

Suspecté d’être à l’origine d’un vaste incendie dans le sud du Jura, un ancien soldat du feu a, lui aussi, été incarcéré. Il devait être jugé en comparution immédiate ce jeudi à Lons-le-Saunier. Un ancien pompier volontaire soupçonné d’être l’auteur de deux incendies début août dans l’Hérault a également été placé en détention provisoire pour incendies volontaires. Fin juillet, toujours dans l’Hérault, un sapeur-forestier, également pompier volontaire, avait reconnu en garde à vue être l’auteur de plusieurs incendies, expliquant ses actes par la poussée d’adrénaline qu’ils provoquaient et un besoin de « reconnaissance sociale ».

Un comportement qu’a confirmé en juillet dans un entretien à l’AFP le psychiatre Pierre Lamothe, spécialiste en criminologie : « Pour les pompiers pyromanes, il y a souvent un besoin de se sentir indispensable. On se crée la possibilité d’être un sauveur, on devient un héros en quelques heures ».