Les nombreux feux de végétation ont marqué les esprits cet été en France. Et le Jura a été particulièrement concerné en août. C’est dans ce contexte qu’un homme âgé de 27 ans est jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (Jura) pour avoir déclenché un important incendie le 10 août dernier.

Plus de 230 hectares de forêt et de broussailles étaient partis en fumée sur les secteurs boisés de Cornod et Vosbles-Valfin, au sud du département. Personne n’avait été blessé mais plusieurs habitants avaient dû être évacués. Des animaux sauvages avaient péri.

Un premier récit incohérent

Selon le parquet de Lons-le-Saunier, cité par Le Progrès, le prévenu est un ancien sapeur-pompier volontaire (non professionnel). Il faisait partie des premières personnes à avoir signalé aux pompiers le départ du feu. Démasqué par les enquêteurs compte tenu de son récit incohérent, ce père de famille avait finalement reconnu son implication, expliquant avoir voulu faire une expérience avec des brindilles et un briquet.

L’audience de ce jeudi sera une comparution immédiate. Une soixantaine de pompiers étaient intervenus pendant deux jours consécutifs pour endiguer l’incendie de Cornod et Vosbles.