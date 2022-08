Sa peine a été légèrement alourdie en appel. Un homme de 31 ans a été condamné ce mercredi à Rennes à cinq mois de prison avec sursis probatoire de trois ans pour avoir harcelé sur internet la journaliste Nadia Daam après une chronique. En novembre 2017 sur Europe 1, la journaliste avait qualifié un forum de « poubelle à déchets non recyclables d’internet » lors d’une chronique humoristique portant déjà sur le cyberharcèlement subis pas deux militants féministes sur le site Jeuxvideos.com. Le lendemain, elle avait porté plainte après un déferlement de messages haineux, dont celui du prévenu qui menaçait « de nombreux viols » la fille mineure de la journaliste.

En 2019, cet étudiant en philosophie et assistant d’éducation, avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Rennes à cinq mois de prison avec sursis simple et 2.500 euros pour préjudice moral. La cour d’appel a donc aggravé la peine, ajoutant un sursis probatoire de trois ans, 4.000 euros de dommages et intérêts et l’obligation de se soumettre à des soins psychiatriques.

« Ça m’a ôté une partie de ma liberté »

Cette décision a été attendue « évidemment trop longtemps » selon maître Eric Morain, l’avocat de la journaliste, déclarant sa « satisfaction de voir le prévenu contraint de se soigner et d’indemniser » sa cliente. Nadia Daam, qui travaille désormais sur Arte, avait indiqué à l’audience que « tout avait changé » après ces attaques en ligne.

« J’ai reçu des centaines de messages, des menaces de mort, des photomontages en train de me faire égorger ou violer, avec le nom et l’identité de ma fille », avait-elle dit, émue. « Je ne travaille plus pareil, ça m’a ôté une partie de ma liberté », avait-elle confié, rappelant en outre qu’elle avait dû déménager après ces menaces.