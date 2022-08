Rumen Shalamanov, un ressortissant bulgare de 52 ans, a été condamné à un an ferme pour agression sexuelle et exhibition sur mineurs de moins de 15 ans, raconte le quotidien régional Nice Matin. Une peine de dix-huit mois avait été requise.

L’homme est accusé d’avoir mis la main aux fesses d’un enfant, qui n’a pas pu être identifié, dans un magasin. Puis, le lendemain, il aurait exhibé son sexe devant une enfant de 7 ans. Accusations que le Bulgare a contestées, se défendant d’avoir des penchants pédophiles.

Caméras de surveillance

Les agents du centre de supervision urbain (CSU), qui ont suivi ses faits et gestes via les caméras de surveillance, ne partagent pas cet avis, précise le quotidien régional. De plus, des photos d’enfants sur la plage ont été retrouvées sur son téléphone et posent question. L’avocate de la partie civile a décrit un « véritable prédateur ».

Son avocat regrette pour sa part l’absence des enregistrements vidéo concernant l’accusation d’exhibitionnisme.