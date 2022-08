Dimanche, un jeune Afghan a été tué dans une cité de Colmar, en Alsace. Blessé par balles, il est mort quelques heures plus tard à l’hôpital. La victime serait entrée en conflit avec des individus en train de faire du rodéos urbains dans le quartier. Les auteurs des coups de feu sont toujours en fuite et recherchés par la police. 20 Minutes fait le point sur cette tragique affaire.

Que s’est-il passé ce dimanche ?

Ce dimanche après-midi, un groupe d’Afghans organisait un barbecue dans cette cité du quartier de l’Europe à Colmar. Ils auraient alors été dérangés par un scooter en plein rodéo urbain. Ils « étaient importunés par le passage régulier d’un scooter sur le trottoir » et l’un d’eux a alors demandé « au conducteur de s’éloigner pour faire cesser le bruit », rapporte la procureur de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard. Deux individus utilisaient le scooter. « Il leur a dit qu’il était interdit de circuler ici en scooter. Les gars ont commencé à l’insulter et ils se sont battus », précise son cousin, interviewé par la radio RTL.

Le conducteur « l’insultait et lui promettait qu’il allait revenir avec du renfort », poursuit la procureur. Les auteurs du rodéo urbain s’en vont avant de revenir « un peu plus tard (…) avec plusieurs individus ». Une rixe éclate entre les deux groupes et « alors qu’une partie des protagonistes se dispersait, un coup de feu était tiré par un individu, selon les témoins entendus dans le cadre de l’enquête, en direction de la victime », précise la magistrate. Les auteurs seraient ensuite « partis tranquillement », assure le cousin de la victime, qui, blessée au thorax, décédait de ses blessures dans la nuit de dimanche à lundi à 03h40.

Qui est la victime ?

L’homme qui est mort s’appelle Abdul, il avait 27 ans. Né en Afghanistan, Abdul avait fui son pays à cause de la guerre, poursuit son cousin. Il était domicilié à Mulhouse et était inconnu des services de police. Selon LCI, il avait quitté la ville il y a cinq mois pour habiter Colmar et se rapprocher de l’usine automobile Peugeot où il était employé comme ouvrier.

« C’était un jeune garçon assez brillant qui travaillait depuis un bon moment à PSA et c’était quand même quelqu’un d’assez gentil, assez respectueux, bien intégré à la société », témoigne pour la chaîne un de ses amis. Sur RTL, son cousin le décrit comme un homme « tranquille ». Le Figaro rapporte qu’Abdul était père de quatre enfants restés en Afghanistan avec sa femme.

Où en est l’enquête ?

Lundi, le parquet de Colmar a ouvert une information judiciaire contre X pour assassinat et un juge d’instruction est désormais saisi de l’enquête. « Auditions, exploitation des vidéos disponibles et de la téléphonie, expertises médicales et balistiques » sont en cours afin de déterminer les circonstances des faits et surtout « d’identifier et d’interpeller les auteurs », précise la procureur de Colmar. Toujours en fuite ce mercredi, deux suspects seraient actuellement recherchés par la police, selon la radio RTL.

Il s’agirait du chauffeur du scooter et d’un de ses complices, que la police aurait identifiés. Selon une source policière, le tireur n’est pas nécessairement le conducteur du scooter, mais était quoi qu’il en soit membre du groupe. La radio RTL rapporte que selon les images des caméras de surveillance, lorsqu’ils sont revenus avec du renfort, les deux auteurs du rodéo urbain avaient en leur possession un pistolet.