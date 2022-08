Bernd Weimann restera derrière les barreaux jusqu’à la fin de sa vie. Cet Allemand de 52 ans a été condamné ce mardi à la perpétuité et une obligation de soins psychiatriques par le tribunal régional de Trèves (Rhénanie-Palatinat). En décembre 2020, cet homme souffrant de psychose avait foncé ivre et à vive allure dans une rue piétonne à bord de son 4x4. Il avait alors visé sans discernement les passants.

Cinq personnes, dont un bébé, étaient mortes. De nombreux autres passants avaient été blessés et une sixième victime est décédée près d’un an après l’attaque.

Une « haine générale de l’humanité »

Au cours du procès qui a duré un an, les procureurs ont soutenu que l’accusé avait planifié l’attaque avec l’intention de « tuer ou blesser le plus grand nombre possible de personnes ». Une expertise préparée avant le procès a déterminé qu’il souffrait de schizophrénie paranoïaque.

L’accusé n’a pu livrer qu’un récit approximatif et parfois contradictoire des événements. Les enquêteurs ont exclu à l’époque tout motif politique, terroriste ou religieux, et aucun n’a été établi au cours du procès.

Selon l’accusation, le conducteur fou se sentait frustré par sa situation personnelle. Avant l’attaque, il n’avait pas d’adresse fixe et vivait dans son véhicule, développant une « haine générale de l’humanité ».