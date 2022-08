Au terme de cinq mois de bataille judiciaire, la cour d’appel de Paris a rendu sa décision ce jeudi : Patrick Balkany pourra sortir de prison vendredi sous liberté conditionnelle. L’ex-maire de Levallois va donc pouvoir retourner à son domicile de Giverny, dans l’Eure et terminer d’exécuter sa peine dont la fin est fixée au 21 avril 2023.

« Cette décision est irréprochable en droit, car rien ne justifie le maintien en détention d’un homme de 73 ans qui a déjà purgé les deux tiers de sa peine », on réagit ses avocats, Me Robin Binsard et Me Romain Dieudonné.

L’ancien baron des Hauts-de-Seine et son épouse Isabelle Balkany avaient été reconnus coupables en première instance puis en appel de fraude fiscale entre 2009 et 2015. Après avoir effectué cinq mois de détention pour fraude fiscale, puis avoir été libéré sous bracelet électronique pour raisons de santé en février 2020, l’ancien élu LR était retourné en prison en février en raison de nombreux manquements à ses obligations, selon la justice.