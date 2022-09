Quatre-vingt-six morts, dont 15 mineurs, 318 blessés, des milliers de personnes choquées… Le soir du 14 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, fonce sur la promenade des Anglais, à Nice, au volant d’un véhicule de location, écrasant et percutant sur son passage volontairement les piétons venus assister au feu d’artifice. Le camion finit par s’immobiliser à hauteur du Palais de la Méditerranée. Le conducteur tire alors à plusieurs reprises en direction des forces de l’ordre avant d’être neutralisé. Si le terroriste, qui est décédé, ne peut être jugé, sept hommes et une femme, soupçonnés de l’avoir aidé à préparer son geste, comparaîtront devant la cour d’assises spécialement constituée, à Paris, du 5 septembre au 16 décembre 2022.



Sur les huit personnes jugées, seulement trois le seront pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Dans leur ordonnance de mise en accusations, les quatre juges antiterroristes ont estimé que les principaux accusés, Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud et Ramzi Arefa, ne pouvaient qu’avoir eu « conscience de l’existence d’un projet » d’attaque de la part de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

En revanche, les magistrats n’ont pu démontrer que ces deux Tunisiens et ce Franco-Tunisien avaient eu une « connaissance précise du projet terroriste » de Lahouaiej-Bouhlel, ou du « moment de sa réalisation » prévu. Pour cette raison, ils ont abandonné la qualification la plus grave, à savoir « complicité d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ».

Un autre attentat prévu ?

Que leur reproche-t-on exactement ? L’instruction a pu établir que, dès le mois de mai 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a cherché à se procurer des armes, notamment auprès de ces trois hommes qu’il a beaucoup contactés avant son passage à l’acte, même le jour des faits. L’un d’eux, Chokri Chafroud, avait reconnu avoir accepté de rechercher une arme pour le terroriste, environ six semaines avant l’attentat, parce qu’il avait une dette d’argent envers lui. Il avait même assuré s’être adressé à un vendeur, qui n’avait pu accéder à sa demande. Plus tard, il était revenu sur ces aveux, précisant avoir seulement feint d’accepter de se livrer à cette recherche. Selon lui, il n’aurait, en réalité, procédé à aucune démarche. « Ce brusque changement de version n’apparaît nullement crédible », soulignent les juges antiterroristes.

De son côté, Ramzi Arefa a reconnu avoir été l’intermédiaire avec un fournisseur d’armes et avoir lui-même remis un pistolet automatique le 12 juillet 2016 à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, contre la somme de 1.400 euros. C’est justement cette arme qui a été utilisée le soir des faits. D’autre part, les juges affirment que le terroriste avait « associé » les trois accusés à la location d’un camion, « en les tenant informés de ses démarches ». Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud sont montés à bord du véhicule tandis que Ramzi Arefa a posé à côté du camion pour une photo le 12 juillet.

Enfin, de troublants messages retrouvés laissent penser que les trois hommes préparaient, avec Mohamed Lahouaiej-Bouhle, « une action violente future avec cinq armes », soulignent les juges dans leur ordonnance de mise en accusation signée en novembre 2020.

Des vendeurs d’armes albanais

Cinq autres personnes, un Tunisien et quatre Albanais, sont renvoyées aux assises à leurs côtés, mais pour des délits liés à la fourniture d’une arme à Ramzi Arefa et destinée à Lahouaiej-Bouhlel. Toutefois, les juges notent qu'« aucun élément [ne] démontre leur connaissance, même imprécise du projet terroriste » de Lahouaiej-Bouhlel. Ils seront donc jugés pour des « infractions de droit commun d’association de malfaiteurs et à la législation sur les armes ».

Pour faire simple, l’enquête a démontré que Ramzi Arefa, présenté comme étant le dealer de cocaïne et de cannabis du terroriste, avait acheté l’arme à Artan Henaj, un Albanais que lui avait présenté un autre accusé, Brahim Tritrou. Artan Henaj s’était alors procuré ce pistolet automatique auprès d’un compatriote, Adriatik Elezi. Quatre accusés sont actuellement détenus, deux autres sont sous contrôle judiciaire tandis que deux autres sont en fuite et font l’objet de mandats d’arrêt.

Des profils de délinquants en décalage avec le caractère terroriste de l’attaque et qui pourraient ne pas répondre aux questions légitimes des 865 parties civiles, dont beaucoup ont perdu un proche dans l’attentat revendiqué – sans doute opportunément – par Daesh. « Il peut y avoir un risque » que certains d’entre eux soient acquittés, abonde Me Eric Morain, l’avocat de la Fenvac, une association de victimes, soulignant que la qualification d'« association de malfaiteur terroriste » est devenue, avec le temps, « de plus en plus élastique ».

Les parties civiles, qui pourront suivre le procès depuis la salle de retransmission installée à Nice, seront invitées à s’exprimer à la barre à compter du 15 septembre.