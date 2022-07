Eric Zana, président du casino 3.14 (groupe Partouche) de Cannes, a été mis en examen le 10 mai et « placé sous contrôle judiciaire le même jour », a indiqué le parquet. Le dirigeant de l’établissement est soupçonné de « harcèlement moral et sexuel », a appris l’AFP confirmant une information de Médiapart.

Une série d’alertes, sur une période de trois ans, a été lancée par plusieurs membres du personnel et relayée par l’inspection du travail auprès de la justice. Une ancienne salariée, ayant négocié une rupture conventionnelle de son contrat, a dénoncé des « gestes et paroles déplacés envers le personnel féminin ». Depuis l’arrivée d’Eric Zana, les employés signalent une « dégradation du climat social » et un « dénigrement ».

Eric Zana « conteste avec force les faits […] reprochés »

Contacté, l’avocat d’Eric Zana, Me Adrien Verrier, a indiqué dans un communiqué que son client « conteste avec force les faits qui lui sont reprochés » et mentionne des « accusations totalement infondées ». Les accusateurs « dont la plupart ont été licenciés pour fautes professionnelles, ont choisi d’emprunter le cadre pénal pour espérer une indemnisation » devant la justice et « tenter de nuire à l’image de M. Zana », ajoute l’avocat.

Eric Zana « a été nommé à la tête du 3.14 notamment pour mettre fin à des pratiques non acceptables de la part de certains de ses salariés », évoque son avocat sans donner plus de précisions.