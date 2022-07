L’animateur Jean-Marc Morandini jugé en octobre pour corruption de mineurs

L’animateur de télévision Jean-Marc Morandini doit comparaître le 24 octobre devant la 15e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour corruption de mineurs, a indiqué le parquet de Paris à 20 Minutes, confirmant une information de BFM TV. « À l’occasion de cette audience, [Jean-Marc] Morandini pourra se défendre et faire valoir ses droits », a réagi auprès de l’AFP son avocate, Me Corinne Dreyfus-Schmidt, précisant qu’il contestait les faits.

Jean-Marc Morandini, aujourd’hui âgé de 56 ans, avait été mis en examen en 2016 après la plainte de deux jeunes hommes, mineurs à l’époque des faits qu’ils dénoncent. Les plaignants étaient âgés de 15 et 16 ans, précise BFM TV.

Des propositions sexuelles par SMS

Dans la première plainte, un jeune homme affirmait que Jean-Marc Morandini lui avait fait des propositions sexuelles dans des échanges de SMS, entre février et mars 2013.

Le second plaignant, qui s’est depuis désisté, avait de son côté raconté avoir été contacté en juillet 2009 par la société de production de Jean-Marc Morandini, via un site de casting, pour un projet de remake de film. Il a expliqué avoir été convié, seul, au domicile de l’animateur où ce dernier l’aurait invité à se déshabiller et à reproduire une scène de masturbation, selon le journal Le Parisien.

L’animateur de radio et de télévision avait contesté son renvoi en procès devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les circonstances aggravantes d’incitation par un moyen de télécommunication et d’incitation à la proposition sexuelle sur mineur avaient été infirmées mais son renvoi validé. Jean-Marc Morandini avait alors saisi la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi fin février. Dans une autre affaire, il est également renvoyé en procès pour «harcèlement sexuel» à l’égard d’un comédien.

Sa société jugée pour « travail dissimulé »

Sa société de production « Ne Zappez pas ! Production », dont il est le représentant légal, sera jugée pour « travail dissimulé » à l’égard de cinq plaignants. La date du procès n’a pas encore été fixée.

Jean-Marc Morandini a annoncé en juin qu’il quittait l’antenne de NRJ12 où il a animé plusieurs émissions dont « Crimes », « Héritages » et « Vous êtes en direct ». Il poursuit néanmoins son émission matinale « Morandinilive » sur CNews, chaîne d’information contrôlée par Vincent Bolloré.