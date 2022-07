Nouveau rebondissement dans une affaire qui ne connaît que cela depuis plusieurs années. Le parquet de Paris a requis ce mardi un procès aux assises pour l’islamologue suisse Tariq Ramadan, soupçonné de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes.

Deux versions qui s’affrontent

Depuis l’ouverture de cette enquête en 2017 à Paris​, et emblématique de l’ère #MeToo, deux versions s’opposent. D’un côté, le ministère public et les plaignantes défendent la thèse de séductions virtuelles qui ont débouché sur des rencontres dans des hôtels avec des relations sexuelles assorties de coups et de pénétrations non consenties.

De son côté, Tariq Ramadan, 59 ans, dénonce depuis la première plainte une « campagne de calomnies ». Niant dans un premier temps tout rapport sexuel, il évoque depuis des « relations de domination », rudes mais « consenties ».