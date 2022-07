Sa position n’a pas changé. Comme en 2021, le procureur de la République a requis le non-lieu après la mort de Babacar Gueye, tué par balles par un policier en 2015 à Rennes. Après avoir étudié les derniers actes réclamés par la partie civile, Philippe Astruc estime que le policier qui a tiré a agi en état de légitime défense, ce que conteste la famille du défunt. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015, Babacar Gueye avait reçu cinq balles tirées par un policier de la brigade anticriminalité dans la cage d’escalier d’un immeuble de la rue Guy-Ropartz, dans le quartier de Maurepas.

L’homme était armé d’un couteau et s’était montré très menaçant selon les policiers. Une version que conteste l’ami chez qui la victime passait la soirée, qui parle d’une crise de « démence ». Dans l’appartement, le Sénégalais aurait commencé à se scarifier les abdominaux avec un couteau, blessant au passage l’ami chez qui il passait la soirée.

En février 2021, le procureur avait déjà plaidé pour un non-lieu en faveur du policier, estimant qu’il avait agi en état de légitime défense. Ce dernier avait été placé sous le statut de témoin assisté. De nouvelles investigations avaient été demandées par la famille de Babacar Gueye notamment une expertise médico-légale et balistique et une analyse des empreintes génétiques et traces papillaires présentes sur le couteau.

La nouvelle expertise balistique n’a rien donné

D’après le parquet, l’expertise balistique « concluait notamment en la compatibilité des versions des policiers avec les données balistiques ». Des résultats critiqués par l’avocat de la partie civile, qui estimait « qu’aucune information propre à nourrir la manifestation de la vérité » n’avait pu être extraite.

Après cette demande de non-lieu formulée par le procureur, c’est désormais au juge d’instruction de décider des suites de l’information judiciaire. Ce dernier pourrait décider de la clôturer ou de procéder à une mise en examen en vue d’un procès. L’ordonnance est attendue « dans les prochaines semaines » selon le parquet.