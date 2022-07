C’est cette fois en toute légalité qu’Antonio Ferrara est sorti du centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne, ce vendredi matin. Ce braqueur, surnommé le « roi de la belle » pour s’être évadé à deux reprises, a fini de purger sa peine de 19 ans de prison et est donc désormais libre, a-t-on appris auprès de son avocat, confirmant une information du JDD et d’Europe 1.

Né le 12 octobre 1973 dans le Sud de l’Italie, installé avec sa famille à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, Antonio Ferrara a été condamné pour des braquages, pour une tentative de meurtre ainsi que pour ses deux évasions. Il a en revanche été acquitté dans trois affaires de braquage : de fourgons blindés en 2009 et d’un bureau de poste en 2012.

Deux évasions avant un « comportement exemplaire » en détention

Il s’était évadé une première fois de la prison de Fleury-Mérogis, dans l’Essonne en 1998 à l’occasion d’un transfèrement à l’hôpital, connaissant ensuite une longue cavale jusqu’en 2002. Le 12 mars 2003, il s’était évadé de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) avec l’aide de complices déguisés en policiers qui ont attaqué l’établissement au lance-roquettes. Sa cavale avait duré quatre mois.

« C’est un soulagement pour lui et l’ensemble de ses proches après une très très longue période de détention », a réagi son avocat Amar Bouaou. « Il a pu sortir un peu avant la fin de sa peine à la faveur d’une confusion de peines » et d’un « changement de cap » pendant sa détention, où il a fait preuve d’un « comportement exemplaire », a ajouté l’avocat. « Il aspire désormais à vivre une vie normale avec sa compagne et ses deux enfants » en France, a-t-il conclu, ajoutant qu’Antonio Ferrara s’apprêtait à rejoindre sa femme.