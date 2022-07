Son imprudence a coûté la vie à deux personnes. Le conducteur d’un poids lourd qui avait percuté en 2017 la voiture d’une famille britannique, tuant le père et un bébé, a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Quimper à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis. La collision s’était produite le 27 juin sur une route départementale entre Quimper et Pluguffan.

Le conducteur du camion, qui transportait ce jour-là des bovins, avait percuté par l’arrière le véhicule de la famille qui avait ralenti juste avant une intersection pour tourner à gauche. Le bébé, âgé de 10 mois, était décédé sur le coup et son père le lendemain. La mère, qui se trouvait à l’arrière de la voiture à côté de son bébé, avait été grièvement blessée.

Le temps de repos légal pas respecté par le chauffeur

Le prévenu, un homme de 32 ans, n’avait pas respecté le temps de repos légal. Il avait en outre falsifié le disque de son chronotachygraphe destiné à retracer ses heures de conduite et de repos. « C’est le seul moyen de respecter le rythme » de travail imposé, avait-il indiqué à la barre le 2 juin dernier, assurant que la plupart des autres chauffeurs de l’entreprise ne respectaient pas non plus le temps de repos légal. Le trentenaire était également en excès de vitesse, roulant à 87 km/h sur une portion limitée à 80 et avait échangé plusieurs messages depuis son téléphone portable juste avant l’accident.

Le chauffard, qui s’est reconverti dans la maçonnerie, s’est aussi vu interdire la profession de chauffeur routier pendant cinq ans. La société qui l’employait, également poursuivie, a été condamnée à une amende de 20.000 euros.