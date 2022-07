Trois hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Alès à des peines comprises entre deux et quatre ans de prison ferme pour une série de 47 cambriolages commis entre le 15 octobre et le 15 décembre 2021. Le trio, qui cumule déjà de nombreuses années de détention, avait cambriolé des collectivités et divers commerces.

Ils ont agi dans le Gard, mais aussi dans les départements limitrophes du Gard, mais aussi l’Ardèche, l’Aveyron et l’Hérault. Les deux prévenus présents à l’audience ont écopé de quatre ans de prison.

Mandat de dépôt pour le troisième homme

Le troisième, absent, de deux ans de prison avec mandat de dépôt. Le procureur de la République avait réclamé entre huit et dix ans à l’encontre des prévenus.