Ce vendredi après-midi, la cour d’assises de Douai, dans le Nord, a condamné Dino Scala, surnommé le « violeur de la Sambre », à la peine maximale qu’il encourait, soit 20 ans de réclusion criminelle. Il était jugé pour 56 faits de viols, agressions sexuelles et tentatives d’agressions sexuelles, commis entre 1998 et 2018, date de son interpellation.

Le procès était long, trois semaines, à l’image de la période pendant laquelle Dino Scala a sévi le long de la Sambre et à l’image du nombre de victimes à qui il a détruit la vie. Dix-sept viols, 12 tentatives de viol et 27 agressions ou tentatives d’agression sexuelle sur des femmes âgées de 13 à 48 ans pendant une période couvrant trois décennies. Si la culpabilité du « violeur de la Sambre » n’était remise en cause par personne, c’est en revanche le nombre de faits imputés à l’accusé qui a fait l’objet de débats. Quand le parquet général demandait sa condamnation pour 56 faits, le prévenu affirmait être innocent pour 16 d’entre eux.

Vers un second procès pour des faits écartés de cette procédure ?

Mais le jury d’assises a tranché, ce vendredi après-midi. Dans son verdict, il a reconnu Dino Scala coupable de l’ensemble des charges qui pesaient contre lui et l’a condamné à 20 années de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. Une décision qui suit en tout point les réquisitions du parquet général, lequel réclamait la peine maximale.

Reste que le « violeur de la Sambre » pourrait bien se retrouver de nouveau devant la justice. En effet, 14 faits avaient été écartés de cette procédure par le magistrat instructeur et doivent faire l’objet d’investigations supplémentaires qui pourraient bien conduire une seconde fois Dino Scala devant une cour d’assises.