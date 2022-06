Il avait hébergé Salah Abdeslam au domicile de sa mère en mars 2016 dans la capitale belge. Salah Abdeslam était alors en fin de cavale et seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre. Abid Aberkane a été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis jeudi à Bruxelles.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles jugeait au total 14 personnes accusées d'avoir apporté une aide plus ou moins importante à certains auteurs des attentats du 13-Novembre. Ces attaques perpétrées en 2015 à Paris et dans la ville voisine de Saint-Denis, revendiquées par le groupe Etat islamique (EI), ont fait 130 morts, dont 90 assassinés lors d'un concert dans la salle de spectacle parisienne du Bataclan. Parmi ces prévenus, quatre ont été acquittés, un a écopé d'une peine de travail, et trois ont bénéficié d'une suspension du prononcé de leur condamnation, dans un jugement très nuancé, balayant en partie les arguments de l'accusation.

Abid Aberkane, cousin de Salah Abdeslam

Deux autres accusés, présumés morts en zone irako-syrienne et jugés par défaut, avaient déjà été condamnés pour terrorisme en Belgique et n'ont pas reçu de peine complémentaire à ce procès.

Abid Aberkane, cousin de Salah Abdeslam, compte parmi les deux prévenus visés par une peine de prison avec sursis. Abdoullah Courkzine, impliqué dans l'exfiltration d'Abdelhamid Abaaoud à Saint-Denis près de Paris après les attentats, a écopé de trente mois avec sursis. Enfin une peine de dix-huit mois ferme a été prononcée contre Soufiane Al Aroub, ami et soutien logistique d'Ahmed Dahmani (condamné à trente ans de réclusion dans le procès parisien, détenu en Turquie), et trente-cinq jours ferme contre Lazez Abraïmi pour trafic d'armes.

Ce jugement tombait au lendemain du verdict de la cour d'assises spéciale de Paris qui, après dix mois d'audience, a condamné mercredi soir au total 20 hommes (dont six jugés par défaut) impliqués dans les pires attentats jamais commis en France.