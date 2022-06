Une personne a été mise en examen, mercredi, et neuf autres sont présentées ce jeudi à un juge d’instruction parisien dans l’enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche qui a fait 27 morts, fin novembre, a indiqué une source judiciaire.

Au total, 15 personnes (13 hommes et deux femmes) avaient été interpellées, dimanche et lundi, selon cette source, confirmant une information du Parisien et de RTL. Cinq ont été libérées sans poursuite à ce stade.

27 des 29 passagers du canot avaient péri en tentant de rejoindre l’Angleterre

L’une d’elles a été mise en examen dès mercredi dans cette information judiciaire ouverte en décembre au tribunal judiciaire de Paris, notamment pour homicides et blessures involontaires, mise en danger d’autrui et aide à l’entrée et au séjour d’un étranger en France en bande organisée. Elle a été placée en détention provisoire. Les neuf autres sont en cours de présentation à un juge d’instruction, également en vue d’une mise en examen.

Le 24 novembre dernier, 27 migrants, âgés de 7 à 46 ans, étaient morts dans le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Calais, alors qu’ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Il y avait 16 Kurdes d’Irak, un Kurde d’Iran, 4 Afghans, 3 Éthiopiens, une Somalienne, un Égyptien et un Vietnamien. Deux hommes seulement, un Kurde irakien et un Soudanais, avaient pu être secourus.

Ce naufrage, le plus meurtrier depuis que les migrants tentent de traverser la Manche, avait suscité un vif émoi en Europe et relancé les tensions entre la France et le Royaume-Uni.