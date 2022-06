Procès des attentats du 13-Novembre EN DIRECT : Après dix mois d'audience, verdict attendu ce soir...

17h20 : Les chiffres clefs de ce procès hors norme

Jamais un procès n’aura duré aussi longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. Qualifié d’historique, le procès aura duré 149 jours – au lieu de 140 jours à cause des reports liés à l’épidémie de coronavirus –, et aura regroupé 1.800 parties civiles, plus de 330 avocats et vingt accusés – 11 en détention provisoire, 3 placés sous contrôle judiciaire et 6 visés par un mandat d’arrêt.

Au total, 141 médias – 83 médias français et 58 médias étrangers –, dont 20 Minutes, ont couvert les dix mois d’audiences. Au lancement du procès, nos trois journalistes de la rubrique justice avaient détaillé les conditions de ce procès hors norme​.