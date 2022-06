Jamais un procès n’aura duré aussi longtemps depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant près de dix mois, les quatorze accusés présents, dont l’unique survivant des commandos des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam, ont comparu chaque jour à Paris.

Jugés par des magistrats professionnels, ils seront fixés sur leur sort ce mercredi 29 juin en fin d’après-midi. Renvoyés devant la cour d’assises pour leurs liens à des degrés divers avec la cellule terroriste de Daesh à l’origine des attaques, ils encourent pour la plupart des peines de 20 ans de réclusion ou la perpétuité.

Des réponses malgré le silence

Après plus de 140 journées de débats, marquées par les témoignages bouleversants des rescapés et des proches des victimes décédées à Paris ou Saint-Denis, le verdict tant attendu viendra mettre un terme à ce procès hors-norme et historique.

Dans une salle spécialement créée pour l’occasion, des centaines de témoins, experts, enquêteurs, magistrats sont venues relater la genèse, la préparation et le déroulé de ces attaques qui ont tué 132 personnes (deux rescapés se sont suicidés après les faits).

Perturbé à plusieurs reprises par l’épidémie de Covid-19, le procès a également mis en lumière les relations entre les accusés et le fonctionnement de la cellule djihadiste. Malgré ce dispositif unique, de nombreuses questions sont toutefois restées sans réponse et se sont heurtées au silence revendiqué par certains accusés.

Hélène Sergent, journaliste à 20 Minutes, a couvert le procès avec Caroline Politi. Elle répondra à vos interrogations jeudi 30 juin, au lendemain de la décision de la cour d’assises spéciale. Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions dans le formulaire ci-dessous.