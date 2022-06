Assassinée sur son lieu de travail. Le 26 août 2020, Morgane Nauwelaers, psychologue de 33 ans, a été abattue d’une balle de fusil en pleine tête dans la salle d’attente de son cabinet, situé en plein cœur d’ Annecy. Soupçonné de l’avoir tué, un retraité de 77 ans comparait à partir de ce mardi devant la cour d’assises de Haute-Savoie. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Si l’intéressé affirme avoir voulu lui faire peur, l’accusation est persuadée du contraire. La jeune femme s’apprêtait à le dénoncer à la justice. L’une de ses patientes, la fille du retraité, lui avait révélé avoir été victime d'agressions sexuelles et l’avait directement mis en cause. Elle avait précisé que sa propre fille, âgée de 13 ans, avait subi les mêmes sévices.

La préméditation retenue

Dans cette affaire, la préméditation a été retenue. Sachant qu’il était sur le point d’être dénoncé, l’accusé aurait soigneusement préparé sa visite à la psychologue auprès de laquelle il avait pris rendez-vous sous une fausse identité. L’enquête a révélé qu’il avait réservé une voiture de location, dans laquelle il a entreposé un fusil dont il avait pris le soin de scier le canon et la crosse. Mais aussi deux plaques d’immatriculation, volées quelques jours plus tôt, du white-spirit ainsi que des gants jetables et un bonnet. En chemin vers Annecy, l’accusé a pris le temps de s’arrêter pour changer les plaques d’immatriculation de la voiture de location.

Ensuite, il fait irruption dans le cabinet de Morgane Nauwelaers qui s’apprêtait à revoir une patiente, installée dans une salle à côté. Le mari de la psychologue, qui travaillait dans le même établissement, est aussitôt sorti après avoir entendu le coup de feu. Il a réussi à attraper le retraité pour le désarmer. Mais ce dernier est parvenu à prendre la fuite avant d’être arrêté par des témoins.

La jeune femme est décédée à son arrivée à l’hôpital. Le verdict est attendu jeudi.