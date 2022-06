« Elle est pas morte, il faut que tu la finisses. » Un chef d’entreprise est jugé à partir de lundi aux assises de Seine-et-Marne à Melun pour un assassinat raté sur sa femme lors d’un pique-nique. Le dimanche 4 juin 2017 au soir, Philippe Goncalves, 34 ans, emmène sa femme pique-niquer dans le parc du château de Champs-sur-Marne à la sortie de leur congrégation des Témoins de Jéhovah, un mouvement rigoriste régulièrement accusé de dérives sectaires.

Marié depuis treize ans, le couple traverse des remous. Le flirt de ce fondateur d’une entreprise de travaux avec une jeune employée déclenche des crises de jalousie de son épouse, qui croise sa rivale lorsqu’elle vient dans les locaux faire la comptabilité. Ce soir-là, pense-t-elle, son mari organise cette excursion pour lui offrir enfin un cadeau, qu’elle réclame instamment comme gage d’affection. Dans le vaste parc arboré, le duo s’installe dans un endroit « cosy », à l’abri des regards.

Une simple ITT de 15 jours pour une balle dans la tête

Le dîner consommé, Philippe Goncalves déclare soudain avoir « oublié le cadeau » et retourne à la voiture le chercher. Son absence dure une quinzaine de minutes, au point que sa femme commence à s’inquiéter. Enfin de retour, son époux lui offre un flacon de parfum. Pendant encore un quart d’heure, ils conversent innocemment, lisent la Bible sur leur téléphone portable. C’est alors que l’entrepreneur annonce avoir un second cadeau. Pour préserver la surprise, il demande à sa femme de se retourner. Celle-ci s’exécute, se met à genoux, lui tourne le dos… et prend une balle dans la tête.

Par une chance incroyable, le projectile fracture la boîte crânienne mais sans la perforer, ne touchant pas le cerveau, intact. La victime s’en tire avec une ITT de 15 jours. Lorsqu’elle reprend conscience quelques minutes plus tard, elle voit son mari débouler hors des bois, présentant une blessure par balle sans gravité à l’épaule. « On nous a tiré dessus ! », lui crie-t-il. Aux policiers arrivés sur place, l’homme raconte qu’ils ont été la cible de tirs en provenance des fourrés et que son sac et son manteau lui ont été dérobés. Mais son récit, changeant, éveille aussitôt des soupçons.

« Faire peur à quelqu’un »

Les investigations sur son téléphone amènent jusqu’à un certain Sami M., un jeune homme de 23 ans qui enchaîne les petits boulots. Obsédé par les filles et l’argent, celui-ci joue au caïd en se vantant d’avoir des contacts dans la « mafia » parisienne. Interpellé un an plus tard, il révèle aux policiers avoir été embauché par Philippe Goncalves pour « faire peur à quelqu’un », niant toute connaissance préalable d’un projet d’assassinat.

Selon ses aveux, le soir des faits, le Témoin de Jéhovah vient le chercher à l’entrée du parc lorsqu’il prétexte avoir oublié le cadeau, puis lui indique une cache dans les buissons. Au bout d’un quart d’heure, il voit Philippe Goncalves revenir en courant, au moment même où se fait entendre un cri de femme. « Elle est pas morte, il faut que tu la finisses », lui lance l’entrepreneur, qui paraît surpris. Choqué, son comparse refuse. Lui passant l’arme, Philippe Goncalves lui demande de lui tirer dessus au niveau de l’épaule pour maquiller cette tentative d’assassinat en agression. L’acolyte obtempère. Le patron lui confie ensuite son sac et l’arme, que Sami M. se charge de détruire.

Détenu, le principal accusé, « extrêmement intelligent et manipulateur » dixit l’employée avec laquelle il flirtait, continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Son éventuel mobile reste nébuleux, mais pourrait trouver sa source dans les tensions conjugales. Chez les Témoins de Jéhovah, le divorce fait en effet risquer l’excommunication aux membres de la communauté. Un seul moyen, donc, de former un nouveau couple : être veuf. Philippe Goncalves et son complice présumé encourent la réclusion criminelle à perpétuité.