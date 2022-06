L’espoir aura été de courte durée pour Romain Dupuy. L’homme de 39 ans, hospitalisé depuis 17 ans au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) de l'hôpital de Cadillac,​ en Gironde, n’a pas été autorisé par la cour d’appel de Bordeaux, à rejoindre une unité psychiatrique classique. Après le meurtre de deux soignantes à Pau, il avait été reconnu irresponsable pénalement car souffrant de schizophrénie.

Le 9 juin, le juge des libertés et de la détention(JLD) avait estimé qu’il était temps que ce patient quitte cette unité pour patients dangereux, s’appuyant notamment sur les rapports favorables des médecins et experts qui s’accordent à dire qu’il est aujourd’hui stabilisé. Le parquet de Bordeaux avait alors fait appel de cette décision et la cour d’appel vient d’annuler la possibilité d’une sortie de l’unité pour malades difficiles. Les conseils de Romain Dupuy peuvent encore se pourvoir en cassation.

Quatrième demande auprès de la justice

La cour d'appel, sollicitée pour la quatrième fois dans cette affaire, a estimé que les règles relatives à l'organisation et aux conditions d'admission dans les UMD étaient insérées dans une partie du code de la santé publique ne relevant pas de la compétence du JLD. En l'absence d'une loi donnant compétence au JLD en la matière, écrit la cour dans son arrêt, « seul un recours au fond à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de transfert pris par le préfet (...) peut être initié par le patient » devant la justice administrative.