Après quatre jours de garde à vue, Michel Piron, le patron du site pornographique « Jacquie et Michel », sa femme, Araceli, et trois autres personnes ont été déférés, ce vendredi matin, devant un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des « chefs de proxénétisme aggravé, traite des êtres humains en bande organisée, viols et complicité de viols, viols et complicité de viols en réunion et viol avec torture et acte de barbarie », a fait savoir le parquet de Paris à 20 Minutes, confirmant une information du Parisien.

Michel Piron, 64 ans, avait été placé en garde à vue notamment pour agressions sexuelles et pour complicité de plusieurs infractions parmi lesquelles viols aggravés, proxénétisme aggravé et traite des êtres humains, selon le parquet de Paris. Trois hommes, présentés comme des « acteurs » par une source proche du dossier, ont aussi été placés en garde à vue pour viols aggravés ou en réunion, traite des êtres humains ou encore proxénétisme, selon le parquet.

« Jacquie et Michel n’est que diffuseur de films »

L’enquête avait été ouverte en juillet 2020 après un signalement de trois associations féministes, Osez le féminisme, les Effronté-es et le mouvement du Nid, et confiée à la police judiciaire parisienne. Plusieurs actrices, dont les témoignages avaient été relayés par ces associations, avaient confié avoir été contraintes à des « pratiques sexuelles "hors normes et douloureuses" », sans leur consentement.

« Michel Piron a toujours sollicité à être entendu par les enquêteurs et à répondre ouvertement à leurs questions », avait indiqué mardi Me Nicolas Cellupica, l’avocat du groupe Arès, présidé par Michel Piron, détenteur du site pornographique. « Il s’est toujours dit du côté des victimes si des actrices ont subi des actes de violences sexuelles qu’il ignorait parfaitement », a ajouté l’avocat, soulignant que « le groupe "Jacquie et Michel" n’a jamais produit ou réalisé de film et n’est que diffuseur de films réalisés par des producteurs indépendants ». « Enfin, la pornographie n’a jamais été assimilée à de la prostitution : une actrice porno n’est pas une prostituée et un réalisateur ou diffuseur n’est pas un proxénète », avait-il insisté l’avocat.