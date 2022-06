Une figure de l'ultradroite lyonnaise a été placée en garde à vue, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour des faits de violence avec arme à Lyon, a-t-on appris samedi de source judiciaire. Cela a été dénoncé par le candidat Nupes de la circonscription Raphaël Arnault. L’auteur présumé des faits est un ancien membre de Génération identitaire, association dissoute en mars 2021, qui avait notamment défrayé la chronique au printemps 2018 en menant des patrouilles anti-migrants dans les Alpes.

Il est en garde à vue pour « violence avec arme au préjudice de deux victimes » et « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », indique le parquet de Lyon, en confirmation d’une information du journal Libération. « L’enquête se poursuit pour déterminer les motifs et les circonstances exactes de la commission des faits », poursuit le parquet, qui ne donne pas plus d’information à ce stade sur les victimes.

Raphaël Arnault publie une photo d’une victime présumée agressée au cou

Selon Libération, les faits se seraient déroulés dans le quartier des pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1er), « peu de temps après un collage organisé là-bas par le candidat Nupes » aux législatives dans cette circonscription, Raphaël Arnault, ancien porte-parole du collectif « antifa » Jeune Garde de Lyon. Le membre de l’ultradroite aurait alors été reconnu et interpellé « par des jeunes hommes », et en aurait agressé deux à coups de couteau, selon le quotidien, l’un à la gorge, l’autre au bras.

Un des jeunes a porté plainte, il s’est pris un coup de couteau au niveau du cou, heureusement il a réussi à esquiver de justesse sinon il ne serait certainement plus de notre monde.

Un autre jeune s’est fait poignarder sur le bras, on attend des nouvelles. pic.twitter.com/bXU7gVdCr9 — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) June 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur son compte Twitter, Raphaël Arnault a dénoncé une « attaque raciste au couteau par un des leaders identitaires », publiant une photo d’une des deux victimes présumées, atteinte au cou. « Aucun élément » de l’enquête « ne permet d’affirmer que les victimes puissent être des militants œuvrant au soutien d’un candidat à la députation », a cependant précisé samedi le parquet. Ce dernier a requis le placement en détention provisoire du suspect, qui devrait être jugé en comparution immédiate lundi.